Baleares lidera el número de divorcios con 57,4 demandas por cada 100.000 habitantes

Baleares fue durante el primer trimestre de este año el territorio con más demandas de disolución matrimonial, con 57,4 por cada 100.000 habitantes, seguido de Canarias, con 56,9, mientras que la media nacional se situó en 49,9, según el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los órganos judiciales de las islas registraron en ese periodo un total de 707 demandas de este tipo y, entre enero y marzo de este año, las 226 demandas de divorcio no consensuado suponen un incremento interanual del 14,7 %. Además, las 426 demandas de divorcio consensuado representaron una disminución del 6,7 % respecto al mismo periodo en la comunidad. Por su parte, las demandas de separación consensuada (4) decrecieron en un 33,3 %, en cambio las demandas de separación consensuada (15) aumentaron en un 7,1 % respecto al año anterior.

Durante el primer trimestre del año no se presentó ninguna demanda de nulidad en el archipiélago balear. Además de Baleares y Canarias, también por encima del dato medio estatal se situaron la Comunidad Valenciana (54,8), Cantabria (54,5), Murcia (54,3), Castilla-La Mancha (53,7), Andalucía y Extremadura, con 51,3 en cada caso, La Rioja (50,9) y Cataluña (50,1). Las comunidades con las tasas más bajas fueron Aragón (42,7 demandas por cada 100.000 habitantes), Castilla y León (42,7) y Madrid y Navarra, con 43,9 en ambas. Durante el primer trimestre de 2025, el número total de demandas de separaciones, divorcios y nulidades en Baleares bajaron un 0,8 % respecto al mismo trimestre de 2024.

En el país, los órganos judiciales registraron en el primer trimestre de 2025 un total de 24.241 demandas de disolución matrimonial (separaciones, divorcios y nulidades), lo que supone un 3,2 % menos que en el mismo periodo de 2024. De hecho, todos los tipos de demanda de disolución matrimonial (tanto las de divorcio como las de separación, consensuadas y no consensuadas) experimentaron una disminución interanual de enero a marzo de 2025.

Las 9.448 demandas de divorcio no consensuado suponen un descenso interanual del 3,6 %, mientras que las 13.951 demandas de divorcio consensuado representaron una bajada del 2,6 % en relación al primer trimestre de 2024. Por su parte, según el CGPJ, las demandas de separación no consensuada (254) decrecieron un 11,8 % y las de separación consensuada (569) lo hicieron en un 7,2 % respecto al año anterior.

En la estadística anual, el CGPJ también informa de los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio, así como de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales. Las demandas de modificación de medidas consensuadas aumentaron un 5,9 % hasta las 3.585, mientras que las no consensuadas también crecieron un 2,3 % hasta las 8.694. Las modificaciones de medidas relativas a guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas se mantuvieron estables (5.893) al mostrar una ligera reducción interanual del 0,3 %, y las no consensuadas (7.362) disminuyeron un 3,1 %.