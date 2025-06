El Supremo descarta una estafa en una marca de moda mallorquina

El Tribunal Supremo cierra el ‘caso Rock Beach’. Mantiene la absolución del creador de la marca de ropa mallorquina al que sus socios acusaban de haberles estafado 260.000 euros invertidos en la firma. La firma de ropa fue creada hace una década con un cangrejo como logotipo y la intención de «poner el Mediterráneo de moda». Sin embargo, la aventura empresarial terminó en desastre y en un procedimiento penal.

Tras el juicio, el creador de la marcabProvincial. Esa sentencia, que luego fue corregida por el Tribunal Superior, sostenía que había ocultado a los inversores y socios que captó para poner en marcha el proyecto un dato clave: la marca, el principal patrimonio de la firma de moda, era suya y nunca pasó a formar parte de la empresa The Rock Beach Company S. L. Cuando el negocio comenzó a ir mal, en 2017, los socios quisieron apartar al acusado y se encontraron con que sin él, la firma no tenía derecho a emplear su logotipo. No había negocio por lo tanto y la compañía liquidó su existencia.

La sentencia de la Audiencia entendía que existió un engaño en la actuación del fundador de la marca y que este ocultó que era el único titular de la marca. Sin embargo, el TSJIB entendió que eso no fue así y que lo ocurrido fue simplemente que el negocio fue mal. El Tribunal Supremo considera razonable esa tesis frente a los empresarios que ejercían la acusación: «Solo podemos aceptar la decisión absolutoria y la duda que planteó el Tribunal Superior debe prevalecer».

La absolución se basa en que los tres denunciantes eran empresarios y tenían experiencia en tratar con patentes y marcas. Por lo tanto, el TSJIB planteó que era «increíble» que no se hubieran preocupado antes por saber quién era el titular del logotipo. El otro argumento que empleaba aquella sentencia y que ahora avala el Supremo es que el acusado también perdió en la operación. «Si fuera una estafa no hubiera invertido tanto dinero», planteaba.