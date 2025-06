David Pastor Vico: «La filosofía es la batuta del ser humano pensante»

El filósofo y educador David Pastor Vico, conocido como Vico, ofreció este martes una ponencia sobre valores analógicos en la era digital, en el marco del Talent Sunset Palma 2025, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

¿Cuáles son esos valores?

Corresponden a todas las interacciones piel con piel con el otro, ya sea dentro de la empresa u otro entorno. Para ello hace falta tolerancia, respeto, saber escuchar, etc. Los valores del mundo virtual tienen un problema, porque son simulados. Para una construcción social hace falta recuperar el diálogo cara a cara.

¿Cómo debería ser el cambio de paradigma?

Hablamos de superestructuras gigantes que construyen la civilización. Hemos pasado de un paradigma donde el apoyo mutuo era el fin último a uno individualista donde el fin es ser egoísta por naturaleza. Es el paradigma ético, que nos hace desaparecer como especie. Desde éste, no puede haber conciencia ecológica ni de respeto. Para un cambio tenemos que entender la esencial social del mundo y hacer una revisión histórica. Los grandes problemas del siglo XXI no se van a resolver sin trabajo colaborativo.

¿En qué nos ayuda la filosofía?

Es la que lleva la batuta del ser humano como ser pensante y social. Todas las disciplinas están llegado a los límites de su conocimiento, por lo se tienen que apoyar en otra. La psicología conductista, por ejemplo, ya se apoya en la filosofía; y la matemática abstracta ya trabaja con filósofos de la lógica.

¿Alguna corriente filosófica que esté decayendo?

En los años 50 había una muy potente que era el egoísmo racional, donde impera la ley del más fuerte. El sacrificio personal se debe dar solo para uno mismo. El cambio de tendencia que se ve es que vamos hacia la ética del cuidado. Se está imponiendo en las universidades, el cuidado mutuo, de los espacios y el planeta. Irá permeando en la sociedad en los próximos 10 o 15 años.

¿Un consejo filosófico para ser feliz?

No buscar la felicidad jamás, porque no es un fin ni una meta. La felicidad no es un plan que tengamos que trazar. La felicidad según los griegos es un fin en sí mismo, cada día podemos ser felices. Desde hace años nos preguntamos cuál es el sentido de la vida, pero los filósofos dieron con la clave hace siglos: la vida no tiene sentido, no venimos a hacer cosas, pero tenemos la capacidad de hacerlas. Lo que le da más sentido a nuestra vida es vivir bien con los demás, cuando más sanas sean nuestras relaciones con los demás, más felices seremos. La idea de que el hombres es un animal social, es cierta.