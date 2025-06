«Los centros de salud de Baleares se saturarán en verano porque faltan médicos». Esta es la advertencia que lanza el presidente del Sindicato Médico, Miguel Lázaro, ya que se repite cada año. «Es la crónica de una muerte anunciada», señala.

En este sentido, explica que las Islas reciben cada año millones de turistas, que se concentran principalmente en los meses de verano, tensionando los centros de salud. Por ello, insiste en la necesidad de destinar parte de la ecotasa a la contratación de profesionales sanitarios. «Le he presentado esta propuestas a la Conselleria de Salut, pero lamentablemente no me han hecho caso», expone.

A su modo de ver, uno de los principales problemas que tiene la Sanidad Pública española es la falta de médicos. En este punto, resalta que en el caso de Baleares se ve agravada, ya que el sobrecoste de la insularidad, principalmente el elevado precio de la vivienda, hace poco atractivo que los pocos médicos que hay quieran venir a trabajar al Archipiélago balear.

Por ello, el presidente del sindicato Médico defiende que es preciso retener el talento y hacer que les resulte atractivo trabajar en el sistema de salud público balear. Además de las remuneraciones, considera que es necesario poner en marcha otro tipo de mejoras laborales. «Insisto, se debe destinar parte de la ecotasa a este cometido, ya que gran parte de los atendidos por la sanidad pública son turistas», declara.

Lázaro también señala que deberían reforzarse las urgencias de los centros de salud o las extrahospitalarias, ya que el 40 % de los pacientes que acuden de urgencia a los hospitales podrían ser atendidos en las instalaciones sanitarias citadas con anterioridad para evitar saturar los hospitales. «Muchos de los pacientes que acuden a urgencias no son graves y pueden ser atendidos en las urgencias de los centros de salud o las extrahospitalarias», defiende.