Localizan una mantarraya en aguas de Playa de Palma

Este martes por la mañana, varios bañistas en Playa de Palma han reportado la presencia de una mantarraya nadando cerca de la orilla, lo que supone un nuevo caso dentro de una cadena de avistamientos y varamientos que se suceden en aguas de Mallorca desde hace varias semanas.

Varios testigos avistaron al animal a escasa distancia de la playa, nadando tranquilamente en la zona, por lo que los curiosos han aprovechado para captar las imágenes del pez cartilaginoso de considerable tamaño. Por otro lado, un grupo de socorristas y buzos han sacado al animal del agua.

Este sábado, se tuvo constancia de la presencia de una mantarraya en aguas de Magaluf. Estas semanas, se han reportado varios casos de avistamientos de este animan en la isla. En caso de avistamiento o contacto con mantarrayas en la playa, el protocolo principal es mantener la calma y notificar a las autoridades. Se debe evitar el contacto directo con el animal y, si es posible, retirarse del agua con precaución.

Si se trata de una herida por picadura, es crucial limpiar la zona con agua salada y buscar atención médica. En caso de avistamiento no hay que tocar ni molestar al animal. Las mantarrayas, aunque no suelen ser agresivas, pueden sentirse amenazadas si se sienten acorraladas o si se les perturba su entorno. Por otro lado, se debe mantener la distancia, observar desde lejos y evitar acercarse o nadar cerca del animal. Y si se toman fotos no hay que usar flash. Las luces brillantes pueden asustar o desorientar a las mantarrayas.

Si hay heridos, en caso de picadura hay que lavar la herida con agua salada, retirar cualquier resto visible y buscar atención médica. Si la mantarraya queda varada en la playa, es crucial no intentar devolverla al agua por cuenta propia. Se debe llamar a los servicios de emergencia para que puedan manejar la situación de manera segura.