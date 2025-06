El Govern recuperará 40 millones de euros no ejecutados de la ecotasa en la próxima convocatoria

El Govern incorporará a la convocatoria ordinaria del impuesto de turismo sostenible (ITS) 2026-2027 cerca de 40 millones de euros procedentes de proyectos de entre 2016 y 2020 que no han comenzado a ejecutarse. Con la incorporación de estos 40 millones, el Ejecutivo espera que la convocatoria alcance los 300 millones de euros, según anunció este martes el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, durante una rueda de prensa en Palma.

Estos fondos, inicialmente comprometidos en ejercicios anteriores, no llegaron a ejecutarse y podrán ahora destinarse a nuevas iniciativas. «Consideramos que ha pasado un tiempo más que prudente. Estos recursos deben ser redistribuidos con los objetivos actuales del impuesto», afirmó el conseller, quien precisó que, sumados a la partida habitual de unos 130 millones anuales, contribuirán a reforzar la próxima gran convocatoria del ITS, que se presentará en el primer trimestre de 2026.

La decisión se produce tras el informe de la Sindicatura de Cuentas, que advirtió sobre la falta de ejecución de una parte significativa de los fondos recaudados entre 2016 y 2020. El Govern prevé ahora reasignar estas cantidades a proyectos distintos a los originalmente previstos.

Durante la comparecencia, Bauzà y el director general de Turismo, Josep Aloy, defendieron la gestión «eficiente y transparente» que, aseguran, se ha llevado a cabo desde el inicio de la legislatura. En este sentido, destacaron que el 90,6 % de los fondos del ITS correspondientes a la convocatoria extraordinaria de 2023 ya cuentan con proyectos licitados.

Según explicaron, al allegar al Govern en 2023, detectaron que había 94 millones de euros asociados a iniciativas sin ejecutar o fuera de los objetivos marcados. Por ello, se optó por lanzar una convocatoria extraordinaria, con un margen de seis meses para su ejecución. «Hemos hecho un gran esfuerzo por activar los fondos y canalizarlos hacia proyectos concretos en beneficio del destino», subrayó Bauzà.

El informe de la Sindicatura de Cuentas fue también objeto de valoración durante la comparecencia. tal y como publicó Ultima Hora, el organismo fiscalizador reveló que entre 2017 y 2023, el anterior Govern solo ejecutó 59 millones de los 480 recaudados a través del ITS, excluyendo los 218 millones dirigidos a la gestión de la pandemia.

«No podemos exigir un impuesto a los turistas para mejorar el destino y después no utilizar esos fondos. No es serio ni responsable», lamentó Aloy. Además, señaló la falta de medios técnicos y humanos en la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (AETIB) durante los gobiernos anteriores, lo que dificultó el seguimiento y ejecución de los proyectos. En este sentido, Bauzà informó del refuerzo del personal dedicado al ITS, que ha pasado de tres a nueve personas, con dos incorporaciones adicionales previstas.

Medidas para agilizar los trámites

Con el objetivo de simplificar y acelerar la gestión de los fondos del ITS, el Govern ha aprobado una instrucción conjunta entre las conselleries de Turismo y de Economía, Hacienda e Innovación. Esta medida busca reducir la burocracia y facilitar la tramitación administrativa de los proyectos. «Estamos manejando un volumen importante de proyectos y recursos, y por eso era imprescindible modernizar los procedimientos», explicó el conseller.

Además, se anuncio la creación de un nuevo portal web accesible mediante un código QR, que ofrecerá información detallada y actualizada sobre todos los proyectos financiados con el ITS: desde el estado administrativo hasta los importes asignados y los beneficiarios. El sitio estará disponible en castellano, inglés y alemán, en línea con los principales mercados emisores de turistas. «El objetivo es ofrecer total transparencia, tanto a los ciudadanos como a quienes nos visitan», concluyó Bauzà.