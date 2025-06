Jaume Pujol, el menor inconformista que abandera la causa contra la masificación: «Los jóvenes luchamos por nuestro futuro»

Nació en 2008 en Palma, con el país hundido por la mayor crisis económica reciente, germen de los movimientos asamblearios que culminaron en el movimiento 15-M que acabó rompiendo el bipartidismo en España. Aquél mismo año, 200 entidades ecologistas suscribieron un manifiesto en Valencia que ponía por primera vez el foco en la palabra «decrecimiento». El Parlament de les Illes Baleares aprobaba la Ley de medidas urgentes para un desarrollo sostenible que desclasificó suelos amenazados por urbanizaciones de alto impacto como las de Cala Carbó o El Vilà en Pollença o la de Monport en Andratx.

Diecisiete años después Mallorca clama contra los efectos de la masificación turística. Menys Turisme més vida logró este domingo 15 de junio sacar a las calles una inmensa marea contra la turistificación. Jaume Pujol, portavoz de la plataforma, es también el miembro más joven de esta entidad que quiere dar un nuevo giro a la historia. Antes militó en Joves pel Clima, un proyecto que forma parte de Fridays For Future.

Aunque algunos le cuestionen por su juventud, es precisamente la edad del portavoz de Menys Turisme més vida la que da sentido a esta batalla. La suya es una generación que se juega su futuro y, en contra de lo que muchos puedan pensar, está demostrando que es capaz de movilizarse para cambiar las cosas. El inconformismo de los jóvenes podría haber vuelto para quedarse.

En su foto de perfil de Whatsapp Jaume Pujol aparece con solo cinco años inmerso en otra marea, la del TIL, vestido con la histórica camiseta verde que han desempolvado ahora algunos docentes.

Esa manifestación quedó grabada a fuego en la memoria de este joven activista que termina primero de bachillerato y planea estudiar Relaciones Internacionales en el futuro. «En mi familia no hay una militancia clara y pública como la mía, pero sí una tradición política larga de diferentes personas y de diferentes sectores. Desde pequeño he ido a protestas con mi familia y abuelos», explica.

Habla de la política en su sentido más puro, el de organizar y regular la vida desde la toma de decisiones que beneficien al grupo, apostando por la cogobernanza y el bien común. No le interesan los partidos políticos ni tiene tampoco antecedentes familiares. «Los partidos políticos del área institucional no me estiran, me gusta la política de bases, de las calles, transformadora, que pueda cambiar las cosas», reflexiona.

Pujol estuvo en las primeras asambleas de las que surgió Menys Turisme Més Vida en septiembre de 2023. Entonces tenía solo 15 años. Dos meses después participó en la Contracumbre Social del Turismo, convocada por la sociedad civil de la Isla en contraposición a la celebración de la cumbre de los ministros de turismo de los 27 estados miembros de la Unión Europea. También en la manifestación del 29 de julio de 2024.

«Cuando empecé en Joves pel Clima, era el auge de las movilizaciones climáticas, luego ha ido imponiéndose la realidad social», dice. El portavoz de Menys Turisme vive en la barriada de Son Espanyolet, uno de los muchos barrios gentrificados de la capital balear, aunque asegura que su militancia no nace en respuesta a lo que ocurre en su barrio sino a sus inquietudes políticas.

«Ser el más joven en la plataforma no es tarea fácil, se me ha criticado por eso. Hay muchos intereses detrás. Aunque puedan creer que por mi edad es fácil deslegitimarme, creo que el hecho de que seamos dos portavoces de perfiles muy distintos, demuestra valor, diversidad y que los jóvenes luchamos por nuestro futuro, esta es una movilización transversal», concluye.