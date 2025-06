Vera defiende que los docentes «educan y no adoctrinan» y reprocha a Més que «llevan mucho tiempo tocando moqueta y poca aula»

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha señalado que los docentes «educan y no adoctrinan» y ha reprochado a MÉS per Mallorca que «llevan mucho tiempo tocando moqueta y poca aula».

Así lo ha dicho Vera este martes en la sesión de control al Govern ante las críticas de la diputada ecosoberanista Maria Ramon, quien ha reclamado al conseller que defienda a los docentes «de los ataques de Vox».

«Educamos y no adoctrinamos, en primera persona del plural porque hasta hace dos años yo estaba dentro del aula y conozco de primera mano la realidad que vivimos los profesores, no como la mayor parte de los diputados de la izquierda que son docentes que llevan mucho tiempo tocando moqueta y no pisando aulas», ha subrayado.

De su lado, Ramon ha acusado al conseller de «volver a callar y ser cómplice». «Haga caso a los más de 150 centros y entidades que han rechazado su pacto con Vox, un retroceso social gravísimo que destruye uno de los ejes vertebradores de la sociedad mallorquina como es la lengua», ha criticado.