Josep Maria Pons: «Gabriel Garcías no concebía el chanchullo, no le entraba»

El embajador Josep Maria Pons Irazazábal devuelve la voz a su amigo y compañero de estudios, el abogado Gabriel Garcías, casi tres años depués de la muerte del jurista. Publica Gabriel Garcías, Dret, justícia i honradesa (Lleonard Muntaner), un diálogo entre ambos frustrado por el fallecimiento de Garcías. «Se me murió el amigo del alma», dice Pons. El libro se presenta mañana miércoles a las 19.00 horas en el Colegio de Abogados.

¿Qué motivo le da a alguien que no conocía a Garcías para acercarse al libro?

Yo me siento de verdad un instrumento. Lo importante era contar quién era Gabriel Garcías. Tenía un mundo interior que no siempre trascendía, muy válido y muy importante. Es de las personas más honradas que he conocido en mi vida. Era de una honradez tremenda. Es su marca personal: la honradez, el sentido de la justicia y la amistad. Hay cuatro elementos que destacan: la honradez, la familia, los amigos y el Derecho. Creo que se le ha conocido mucho porque ha estado en casos mediáticos, en casos de trascendencia política, pero aparte era un excelente profesor de Derecho Penal. Eso hemos intentado contarlo. Rechaza clientes porque no le parecen moralmente aceptables y dice varias veces algo que me ha sorprendido: «Me cuesta mucho acusar, lo mío es defender».

El libro arranca con una larga conversación.

Empezamos enseguida a charlar. Siete sesiones hasta junio. Pensaba que necesitábamos catorce o quince. Eran sesiones cortas. Y se acabó porque nos dejó. Hubo muchas dudas sobre qué hacer. Carmen de España [mujer de Garcías] decía: es una pena que se quede así.

¿Hay también un testimonio de otra Palma?

Gabriel es de mi edad. Claro que no existe esa Palma ni esa Mallorca. Toda la familia tenía casas detrás del Costa Azul. Iban a Palma. No era un ciutadà d’intramuros, de los que los padres iban a la misa de los domingos a la Catedral o a Santa Eulalia. No era de la ciudad antigua.Gabriel es de Montesión, como yo, pero no le marca eso. Eso que dicen de una marca, no. Desarrolla su personalidad en Barcelona. No sabe por qué fue a Montesión y no destaca allí. Era un empollón, pero no destacaba en el colegio.

¿Cómo fue el choque de estudiar en Barcelona?

Palma era una ciudad provinciana y cerrada. Barcelona es la gran ciudad de España en los años 60. En Madrid no había nada. Es la época que nace la Nova Cançó, de la escuela de cine, la nueva facultad de Derecho. Eso a Gabriel le gusta, le entusiasma. Lo que le ocurre es que sorprendentemente suspende en junio el PREU. Yo voy a un colegio mayor y Gabriel no puede ir. Entonces su padre le busca acomodo en casa de una señora y eso le aparta un poco del ambiente diario universitario. Lo echa de menos y se dedica a conocer Barcelona. De la mano de Pedro Bosch y Pedro Real. No fallaba a las clases. Piense que hasta tercero íbamos con corbata a clase.

Dice Garcías en el libro: «Mallorca es una sociedad amoral».

Y añade que hay gente que gana mucho dinero que no sabes cómo y nadie le pregunta. Se explaya bastante. Eso viene de su sentido de la honradez. Gabriel no concebía el chanchullo, no le entraba como manera de vivir. Quizá por ver tantos desastres en su despacho. No menciona a nadie nunca, pero recuerda como normal que se dijera de alguien cuya fortuna no se sabía de dónde venía: «És molt viu, ha fet molt de dobles».

Eso choca con que dice que en su despacho no había culpables.

Eso me sorprendió. «Nadie se confiesa culpable en mi despacho». Añade que los delincuentes de antes eran mejores. Entiendo por dónde va. Él tenía estafadores, no grandes asesinos ni grandes desastres. Te comunicabas más con él. Y otra cosa importante, no hacía un juicio moral. «Había delinquido por lo que fuese. Pero yo no sé lo que hubiera hecho en su lugar».

También hay una crítica al funcionamiento de la Justicia, ¿no?

Hay un reconocimiento de algo, que puedes pensar desde fuera. Tú sabes que con ese juez no vas a ganar porque no le gusta tu estilo, no se empapa de lo suyo. Yo lo entiendo, dice que los jueces son personas. Y dice más hacia el final: sería bueno que antes los jueces fueran abogados o fiscales porque entenderían qué hace una persona en una situación desesperada.

¿Gabriel no aprovecha para saldar cuentas?

No iba en su mentalidad. Lo que más me duele es no haberle podido enseñar el libro y haberle dicho: qué te falta y qué te sobra. La única persona que leyó el libro antes de mandarlo a imprenta fue Carmen. Gabriel dice: «al final he descubierto que si tuviera que volver a empezar no podría, no me gusta cómo va ahora la profesión». Y cuenta una cosa que le dolió: no me parece bien que vayan a quitarte los clientes.

Concluye que es del tipo de personas que surgen cada 70 años.

De las personas que yo he conocido, mi padre y Gabriel son lo más parecido que he visto: abogados los dos, el mismo sentido de la honradez. Personas como Gabriel hay muy pocas.