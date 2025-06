Aumenta el número de mujeres con calvicie que acude a las consultas médicas de Baleares

Una investigación española liderada por el doctor Eduardo López Bran, del departamento de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, parece haber encontrado la clave para que las personas con alopecia puedan recuperar su cabello.

Han conseguido hacer crecer el pelo en ratones a los que previamente se les había inducido alopecia androgénica. Este tipo de alopecia es de origen genético. Puede ser una solución para las personas con calvície resistentes a los fármacos actuales y que tienen rechazo a trasplantes de cabello.

«Es una noticia bastante esperanzadora porque en farmacología y tratamientos médicos hemos llegado a un punto donde difícilmente se puede mejorar lo que ya estamos consiguiendo. En cambio en la medicina regenerativa y en las terapias alternativas hay un campo infinito por explorar y puede ser el futuro del tema capilar», explica Joan Mir (Palma,1987), uno de los seis dermatólogos de Baleares que forman parte del grupo de tricología de la Academia Española de Dermatología.

«Hemos podido hablar con los autores del estudio y el doctor López se muestra superesperanzado, lo que vemos ahora es producto de años de trabajo y son resultados espectaculares», dice Mir. La alopecia androgénica, que es el tipo más común, afecta a un 80 % de los hombres y a un 40 % de las mujeres. Se caracteriza porque se inicia en la zona frontal del cráneo de los hombres, dando lugar a las clásicas entradas; en las mujeres en cambio la forma más habitual es el afinamiento generalizado del cabello en la parte superior de la cabeza.

«Hay un perfil de paciente que, bien porque acude al médico bastante tarde, porque tiene efectos adversos a las medicaciones o porque no ha respondido como nos gustaría a ciertos tratamientos, solo tiene la alternativa del trasplante capilar y este no es acesible a todos los pacientes», explica el tricólogo mallorquín. Los resultados obtenidos en el laboratorio son esperanzadores, pero falta a ver cómo evolucionan los primeros ensayos con humanos.

«Hay que ver si se podrá extrapolar o no a pacientes reales en la vida real. No es tan fácil», dice el experto. «Siempre pongo el mismo ejemplo. En la facultad, en 2005, me dieron una charla sobre clonación de pelos y una cosa es que se pueda clonar un pelo y otra cosa es que pueda llevarse a la práctica diaria clonando a velocidad alta, con una infraestructura y en número suficiente. El camino es más difícil», reflexiona.

¿Qué es lo que ha conseguido el doctor Eduardo López en su laboratorio? Él y su equipo establecieron un mecanismo para juntar las células madre del tejido adiposo (grasa corporal) y del trifosfato de adenosina, sabiendo que la causante de la calvicie androgéica es la molécula dihidrotestosterona (DHT), que al unirse al cuero cabelludo, genera un empequeñecimiento del folículo capilar, reduciendo su crecimiento.

La investigación diseñó un modelo experimental en ratones que los investigadores dividieron en dos grupos: a los que se les indujo la pérdida de pelo mediante DHT y a los que se les suministró placebo. Todos los del primer grupo consiguieron repoblar la totalidad de su pelo, en cambio los segundos mostraron más complicaciones. Apenas un 40 % recuperó el cuero cabelludo con intensidad. La conclusión fue que la administración de DHT permitía el estudio de la alopecia androgénica en los ratones.

A partir de ese momento los investigadores administraron dosis bajas de células madre y trifosfato de adonesina en roedores machos y comprobaron que la fórmula repoblaba el pelo de forma «total» en un 50 % de los animales objeto de estudio, en el 40 % fue «intensa» y «pobre» para el 10 % restante.

A la espera de ver cómo evoluciona la investigación el número de mujeres que acuden al tricólogo en Baleares por problemas de calvicie sigue creciendo. «No estoy seguro de que haya aumentado tanto la prevalencia, quizás nos llegan más porque consultan más. Saben que a lo mejor su madre tiene ese problema y la capacidad diagnóstica cada vez es más alta y mejoran las herramientas», relata Joan Mir.

El médico especialista explica que afecta a 40 de cada 100 mujeres, sobretodo durante la menopausia, y con porcentajes menos elevados, se observa en premenopáusicas. «Antes las mujeres no consultaban se hacían peinados para disimular o algunas llevaban peluca porque es un tema muy tabú, el hecho de que ahora existan tratamientos avanzados está haciendo un efecto llamada y muchas de estas personas nos consultan porque ven esperanza», relata el doctor.

En los hombres la alopecia es mucho más frecuente y ya no es un tema tabú. Además de la de tipo androgenica (heredada) existen otro tipo de alopecias que tienen su origen en malos hábitos y que se dan más entre las mujeres que en los hombres. «Están más provocadas por peinados o tratamientos agresivos como usar el secador o la plancha muy calientes a diario o por la aplicación de productos químicos. «El patrón de este tipo de alopecia es diferente, afecta a zonas más localizadas como las entradas (por la coleta), también justo por detrás del flequillo, donde el pelo se fracciona para atrás. En el caso de la alopecia androgénica estos malos hábitos pueden acelerar el proceso», advierte Mir.

Coincidiendo con el anuncio de los avances en la investigación española, esta semana se han dado a conocer los resultados de una encuesta realizada a nuevos miembros de la Society of Hair Restoration (ISHRS) que da una idea de los cambios que se están dando en la sociedad.

Según esta encuesta en 2024 los pacientes que se sometieron por primera vez a la cirugía de restauración capilar fueron en su mayoría jóvenes. El 90 % tenían entre 20 y 35 años. El número de pacientes femeninas de cirugía de restauración capilar tratadas el año pasado aumentó un 16,5% respecto al 2021.

ISHRS informa de un «crecimiento continuo en el campo de la restauración capilar». Sus médicos realizan de media 15 cirugías al mes. En Baleares la demanda es aún mayor. Joan Mir explica que en su clínica de Palma realizan un trasplante al día». Aunque hay mujeres que acuden a este tipo de tratamiento, no es habitual.

La asociación médica global (ISHRS) informa además de una nueva tendencia. Crece un 18% el número de hombres que demandan trasplantes para complementar su cabello en otras partes del cuerpo como el bigote y la barba. Las mujeres piden cada vez más trasplantes en las cejas. Esta demanda ha aumentado un 17 % entre las féminas. Son ya el 12 % de las mujeres que acuden a consulta. En el caso de los hombres el 5 % de ellos solicita trasplantes en el bigote o la barba.

Esta nueva moda no se ha dejado notar en Baleares. «No hemos visto casos de trasplante de bigotes, sí algunos casos de barba parcheada. Hay pacientes que muestran su preocupación, pero no se trasplantan», dice el especialista mallorquín Joan Mir. «Hablamos de cosmética pura y nosotros no somos partidarios de hacer este tipo de intervenciones a no ser que sea por un trastorno cicatricial a consecuencia de caídas o cirugías, en los casos reconstructivos sí que tratamos el problema», concluye.