El PP ve «insostenible» que Armengol no haya dimitido ni dado explicaciones sobre la trama de corrupción

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha considerado «insostenible» que la secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, todavía no haya dado explicaciones sobre la supuesta trama de corrupción que afecta a los socialistas ni presentado su dimisión.

Lo ha dicho este lunes en la rueda de prensa previa al pleno parlamentario del martes, en la que también ha afeado a la militancia y a la «gente honrada» del PSIB que no haya «promovido la dimisión de sus altos cargos en Baleares». «Es incomprensible, insostenible, que Armengol todavía no haya comparecido para dar explicaciones y decir la verdad por primera vez en su vida. Es insostenible que no haya seguido los pasos que Santos Cerdán dijo que iba a seguir y presentar su dimisión», ha subrayado el 'popular', quien ha definido a Armengol como «el contacto del PSIB y del Govern con la mafia».

Sagreras también ha hecho referencia a toda la «guardia pretoriana» de la secretaria general de los socialistas de Baleares y a todos los «colaboradores necesarios» que hoy siguen en sus cargos, como la exconsellera de Salud y ahora diputada Patricia Gómez o la exconsellera de Hacienda y ahora secretaria de Estado de Turismo Rosario Sánchez.

En el PP de Baleares, ha explicado, están a la espera de que conocer el contenido de una supuesta pieza separada que todavía está secreta en relación con la «ramificación balear de esta trama de corrupción» que iría más allá de lo conocido en el 'caso mascarillas'. Es por ello que Sagreras ha avalado la postura mantenido por Vox minutos antes cuando ha dicho que esperarían a septiembre y conocer dos supuestos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que supuestamente estarían relacionados con Armengol.

«Creo que es necesario calcular bien los tiempos, teniendo en cuenta que parece evidente que hay piezas separadas que aún son secretas en relación con la ramificación de Baleares. Hay que esperar», ha apuntado. No ha aclarado de forma explícita si apoyarían esta posibilidad y se ha limitado a decir que la «estudiaran» cuando esté registrada. También ha hecho referencia a la querella interpuesta por Hazte Oír contra la expresidenta del Govern por supuestamente mentir en la comisión de investigación del Senado cuando dijo que no conocía al empresario Víctor de Aldama, quien figura como investigado en la trama de hidrocarburos y el caso Koldo.

«Sabemos que mintió cuando la preguntaron si había tenido contacto con De Aldama. Posiblemente, un delito penal que puede llegar a ser el más pequeño de sus problemas en el futuro», ha vaticinado Sagreras. «Ahora mejor que nunca entendemos por qué salió corriendo al Congreso de los Diputados, donde está aforada. Porque es protagonista principal de la trama», ha añadido. El 'popular' también ha hecho referencia a las explicaciones dadas por el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, acerca de la reunión en el Consolat de Mar en la que participó De Aldama.

«Nos ha parecido escandalosa. Creo que tendría que haber concretado el día, la hora y el lugar de esta reunión», ha criticado. «Sería necesario que se extendiera más con sus explicaciones y que no nos tome por tontos, porque todos sabemos que el trabajo de De Aldama no era acompañar a empresarios a reuniones, sino conseguir aquellas reuniones para los empresarios y contratistas con altos cargos de las administración», ha ahondado. Todo ello, ha lamentado, sucedió en los «momentos más difíciles de la pandemia, cuando se morían los ciudadanos». «Me parece absurdo que a estas alturas Negueruela nos esté tratando de tontos. Las mentiras tienen las patas muy cortas», ha insistido.