El Govern condena los incidentes en la manifestación: «No es aceptable lo que hizo una minoría»

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha lamentado los incidentes que se produjeron en la manifestación este domingo contra la saturación turística, cuando, al terminar la protesta, un centenar de jóvenes se dirigió a las terrazas del Born y de la plaza de las Tortugas y rodeó a los turistas que estaban en las terrazas. «Condena y rechazo del Govern a la minoría que increpó a los turistas», ha dicho Costa en el programa Al Dia, de IB3 Ràdio.

Ha insistido en que se trató de una minoría, pero ha reiterado que no puede aceptarse que algunos participantes increparan «a turistas o residentes» que estaban tranquilamente en una terraza «tomando una copa, comiendo o cenando». «No es aceptable es tipo de comportamiento de una minoría», ha reiterado Costa. El vicepresident ha valorado que la inmensa mayoría de quienes protestaban lo hicieron de forma pacífica.

Con respecto a la protesta en sí, el vicepresident ha mostrado «respeto total y absoluto» del Govern a los manifestantes. Ha asegurado que el Ejecutivo balear «no es ajeno» a la situación que ha provocado la protesta, pero ha defendido que ya ha tomado medidas de contención. «Este Govern ha aprobado el decreto ley turístico más restrictivo de la historia», ha señalado Antoni Costa.

Ha admitido que algunos pueden considerar que las medidas «son insuficientes» pero ha insistido en que «nunca antes» se habían paralizado el número de las plazas turísticas ni se había prohibido el alquiler turístico en las viviendas plurifamiliares. «Puede que alguno las considere insuficientes, pero son muchas más de las que se tomaron por parte del Govern anterior», ha destacado. Costa cree que el Govern de Francina Armengol hizo lo contrario al autorizar 115.000 plazas turísticas y dar «barra libre» a la oferta ilegal.

"Abandonar el turismo sería una locura", ha dicho el vicepresident con respecto a las protestas. "Somos una comunidad turística y estamos orgullosos de ello", ha defendido. Ha añadido que, en la actualidad, "sería engañarse a sí mismo" pensar que Baleares puede prescindir del turismo, si bien ha reconocido que no todo se ha hecho bien, como demuestra que en estos 20 años el PIB balear ha descendido, por lo que ha reiterado que la voluntad del Govern es cambiar el patrón de crecimiento "pero no el modelo".

"Que no se deje crecer ni una plaza más va en esa línea de crecer en valor", ha indicado, si bien ha precisado que el Govern no apuesta por el decrecimiento. Ha recordado que en estos momentos hay en Baelares 575.000 personas que tienen trabajo "y el decrecimiento implicará que algunos ya no lo tengan".

Miles de personas salieron este domingo a la calle para pedir contención turística y, al finalizar la protesta, un centenar de manifestantes se encaró con algunos turistas que se encontraban sentados en las terrazas de la Plaza de las Tortugas del Born y rodearon durante casi una hora las personas que estaban allí sentadas. La Policía Nacional tuvo que intervenir y establecer un cordón de seguridad para evitar incidentes. Los manifestantes se fueron desplazando a la largo del paseo haciendo sonar sus silbatos y pitos junto las terrazas y coreando consignas como «Fora turistes dels nostres carrers».