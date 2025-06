Lucía Muñoz desde Egipto: «Hay cientos de personas atrapadas en El Cairo sin recursos para volver a casa»

Tres días después su llegada a Egipto para unirse a la Marcha Global a Gaza, un convoy internacional que quiere romper el bloqueo de ayuda humanitaria a Palestina, «centenares de ciudadanos extranjeros están atrapados en El Cairo, sin posibilidad de unirse al convoy o de volver a casa y sin recursos para cambiar sus vuelos». Así lo explica Lucía Muñoz, concejala de Podemos en Palma, que permanece en la ciudad acompañada de la también mallorquina Alejandra Martínez.

La organización denuncia detenciones y deportaciones de más de cien activistas y el uso de la violencia en algunos casos. Tanto Muñoz como Martínez consiguieron burlar los controles en el aeropuerto de El Cairo haciéndose pasar por turistas. Cambiaron su hotel al saber que en el que tenían reservada inicialmente su estancia se estaban produciendo detenciones y deportaciones masivas.

El viernes por la tarde iniciaron su viaje al Al Arish (capital del norte del Sinaí) para unirse al convoy. Desde allí tenían previsto caminar durante tres días hasta Rafah donde esperaban llegar este domingo, pero el Norte del Sinaí es territorio prohibido para los extranjeros y el gobierno egipcio no ha autorizado la marcha de apoyo a Palestina. La embajada española, intentó sin éxito el miércoles desmovilizar a los españoles que tenían pensado viajar a El Cairo. Emitió un comunicado en el que recordó que la marcha no tenía permiso de las autoridades locales y que podían incurrir en una ilegalidad.

Las primeras deportaciones de extranjeros se sucedieron el viernes en el propio aeropuerto y en los alojamientos turísticos de los activistas. «A nosotras nos tuvieron dos horas en el cuartelillo del aeropuerto, nos interrogaron y luego nos soltaron», contó entonces la concejal de Podemos en Palma.

Tenían que pasar noche en el que hotel en el que estaban deteniendo activistas, por lo que cambiaron sus planes para descansar «en un lugar seguro». No sin dificultades el sábado consiguieron iniciar su camino hacia Al Arish, pero fueron interceptadas en uno de los controles de acceso. «El dispositivo policial para sacarnos del hotel fue increíble. En nuestro grupo éramos 11 y ellos eran unos diez policías y dos militares con fusiles en el tejado», denuncia la mallorquina.

Este domingo Lucía Muñoz, consiguió reunirse con el embajador de España en el Cairo pero no encontró las respuestas que esperaba. «Lo que le hemos pedido al embajador han sido tres cosas:un comunicado oficial de apoyo a la marcha pidiéndole a Egipto que nos deje hacerla, una audiencia pública con todos los ciudadanos españoles y no sólo con los cargos que es lo que nos ha exigido hoy, y que se haga cargo de darle una solución a las cientos de personas que están aquí y no tienen recursos para cambiar sus vuelos», dice la concejala de los morados». «Nos ha dicho que no a todo, porque dice que no tienen recursos suficientes y que lo que teníamos que hacer es no haber venido», lamenta Muñoz.

«No haber venido. Ese es el resumen de la reunión que hemos tenido con el embajador español en el Cairo. La verdad es que ha sido una reunión larga, de dos horas, poco fructífera. Ha habido un intercambio de pareceres, que yo llegaría a valorar como insulto a la inteligencia. Por desgracia tenemos un gobierno que no empatiza con los ciudadanos que están aquí, que han venido a apoyar una causa justa, la causa palestina y lo único que podemos decir es que este es un gobierno que de palabra dice que es solidario pero a la hora de la verdad no mueve un dedo», dicen las activistas mallorquinas en un vídeo que han grabado este domingo 15 de junio sobre el terreno.

Las viajan junto a Victor Egío, exdiputado de Podemos en Murcia que se unió a la marcha tras renunciar a su acta. «Al gobierno español se le llena la boca de solidaridad con palestina, de declaraciones abstractas pero a la hora de la verdad, cuando hay una acción aquí, sobre el terreno, ha dejado tirados y desprotegidos a los ciudadanos españoles. Basta de blablabla hacen falta acciones de apoyo real. Ha habido centenares de detenidos, deportados, gente que ha sufrido violencia y el gobierno de España a estas horas sigue tres días después en absoluto silencio. Es una Vergüenza», dice el exdiputado.

«Exigimos al ministro Albares que ponga inmediatamente todos los recursos a su disposición para proteger a los ciudadanos españoles», concluye Lucía Muñoz.