Los sindicatos reivindican ante la patronal el bajo absentismo laboral

Mientras el absentismo laboral por incapacidad temporal (IT) sigue en aumento en España, con una tasa media del 5,6 % en 2023, Baleares se mantiene como una de las comunidades con menor incidencia, con un 5 %, según el informe de Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Este dato ha sido reivindicado por los sindicatos mayoritarios de las islas, que han salido al paso de las críticas empresariales para reclamar medidas concretas que consoliden esta posición y eviten un posible repunte en el futuro.

Tanto UGT como CCOO consideran que el bajo absentismo en las islas desmonta el discurso de algunas patronales, que acusan reiteradamente a las plantillas de abusar de las bajas laborales. Desde UGT Illes Balears, Enrique Aracil, secretario de Salud Laboral, es tajante: «Los datos de este estudio contradicen las acusaciones de las patronales contra las personas trabajadoras de Baleares sobre su alto absentismo. Este supuesto absentismo del que se quejan día sí y día no, a juicio de UGT, es más bajo del que predican y el que existe oculta bajas por sobrecarga laboral, tanto física como mental».

«Las estadísticas demuestran que en Balears el absentismo por IT es de los más bajos de España, aunque ha ido aumentando en los últimos años», afirma Enrique Norberto Spera, secretario de Salud Laboral de CCOO Illes Balears. «Este aumento no puede ser motivo para que la patronal intente cercenar derechos adquiridos por los trabajadores, como los complementos salariales por IT, como si esta casuística fuese culpa de los propios trabajadores».

Saturación

Los procesos de larga duración (más de 365 días) son los que más han crecido hasta llegar a duplicarse en los últimos cinco años en toda España. Aunque solo representan el 2,4 % de los procesos finalizados, concentran el 34,1 % de los días totales de baja. Ambos sindicatos subrayan que el aumento de estas bajas de larga duración se debe en gran medida a la saturación del sistema sanitario. «¿Cómo se van a acortar los procesos de IT si, por ejemplo, la consulta con un especialista en traumatología se demora meses?», plantea Spera, quien denuncia además que «las mutuas pueden traspasar a la Seguridad Social a los trabajadores de baja cuando consideran que han concluido su tratamiento en la fase aguda, aunque aún necesiten cuidados, porque la dolencia corresponde a condiciones previas del paciente».

El informe también advierte del impacto creciente de patologías musculoesqueléticas y trastornos de salud mental, algo que los sindicatos relacionan directamente con las condiciones laborales. «Las enfermedades más frecuentes están asociadas al aumento de cargas de trabajo y al incumplimiento de medidas de prevención de riesgos laborales y psicosociales», señala el dirigente de CCOO.

Por su parte, UGT insiste en que muchas de las dolencias que se califican como enfermedad común tienen origen laboral. «La Inspección Médica de la Seguridad Social impone altas a trabajadores enfermos y las mutuas proponen el alta antes de la cura total», denuncia Aracil. Además, apunta que la falta de personal, provocada por el alto coste de vida y la falta de vivienda asequible, repercute directamente en la sobrecarga que sufren las plantillas y en el incremento de estas patologías.

Prevención

Por ello, los sindicatos reclaman a las empresas y a las administraciones públicas que no solo valoren los buenos datos, sino que refuercen las políticas de prevención. Para Enrique Norberto Spera, «el absentismo por incapacidad temporal en Balears no es solo un problema de cifras, sino un reflejo de condiciones laborables precarias, sobrecarga de trabajo y falta de conciliación», y exige «mejoras salariales, estabilidad laboral y condiciones de trabajo dignas para reducir el absentismo de forma sostenible».

Por su parte, Enrique Aracil insta a las empresas a «invertir en prevención de riesgos laborales con mecanismos más efectivos, organizar el trabajo con un reparto coherente de cargas, implementar evaluaciones reales de riesgos psicosociales y aplicar protocolos de apoyo a la salud mental».