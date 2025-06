La joven mallorquina operada de un cavernoma cerebral: «Ahora soy totalmente dependiente»

«Igual no me entendéis cuando hablo. Es una secuela que me ha quedado después de sufrir las consecuencias del cavernoma cerebral». Es lo primero que ha contado a Ultima Hora Macarena Puchades, la joven mallorquina que ha sobrevivido a una operación casi imposible después de ser diagnosticada con esta malformación cavernosa que le ha cambiado la vida radicalmente, tanto a ella, como a su familia.

Puchades estuvo 22 días ingresada en el hospital. Aunque los médicos le ofrecieron la posibilidad de continuar su recuperación en otra clínica, ella decidió regresar a casa con su familia. «Necesitaba estar tranquila después de todo lo que hemos pasado. Hasta el último momento fui muy fuerte, intentaba tomármelo con normalidad. No fui realmente consciente de a lo que me enfrentaba hasta que entré en quirófano», explica. El próximo lunes comenzará un exigente proceso de rehabilitación en un centro de día. «Tendré que ir al logopeda, hacer natación, fisioterapia maxilofacial, terapia ocupacional y también recibir apoyo psicológico, tanto yo como mi familia», detalla.

La joven ha relatado que después de la operación sufrió un shock postraumático y que apenas podía conciliar el sueño. «Estuve tres días en la UCI y luego me subieron a planta. Después de ser intervenida del cavernoma sufrí mucho. Al verme encerrada allí y con la medicación, lo pasé fatal. No podía dormir, tenía muchas pesadillas y deliraba por las noches. Estaba traumatizada, pero no solamente yo, mi familia también estaba muy afectada».

La vuelta a casa

A pocos días de empezar la rehabilitación, Puchades ha explicado cómo ha cambiado su vida y las secuelas que padece tras la operación. «He tenido que volver a casa de mi madre para que me cuide. Ahora mismo, soy una persona totalmente dependiente. No puedo hacer nada sola. Es verdad que poco a poco voy mejorando, pero todavía queda un recorrido muy largo». El apoyo familiar ha sido fundamental para ella y le ha dado fuerzas para poder seguir adelante. «Mi madre no se ha separado de mi en ningún momento, al igual que mi pareja, que se queda casi siempre a dormir. Yo necesito ayuda para hacer cualquier cosa y aunque por ejemplo, el otro día logré ponerme de pie, no puedo valerme por mi misma. Por la calle tengo que ir en silla de ruedas y estoy prácticamente ciega, veo muy poco. Mi familia se ha volcado conmigo, ellos también han sufrido muchísimo con lo que me ha ocurrido».

La joven se ha mostrado muy agradecida con todo el apoyo que ha recibido tras contar su historia en TikTok. Puchades ha indicado que no ha parado de recibir «miles y miles» de comentarios tras publicar el vídeo en la red social. «Hice el vídeo porque quería contar mi historia y que la gente fuera consciente de las consecuencias que tiene el cavernoma cerebral. He recibido mucho apoyo, gente con problemas de salud también me ha contado su historia. Es increíble y para nada esperaba recibir tanto cariño por parte de la gente».