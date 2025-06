Fiesta de Sant Antoni en el Convent dels Caputxins de Palma

La festividad de Sant Antoni de Padua, popularmente conocido en Mallorca como dels albercocs, se celebra hoy en Palma en el convento de los Capuxins. Durante todo el día de hoy, el camarín con la imagen del santo es visitado por cientos de personas que sienten devoción por este santo, para agradecerle gracias y pedirle favores.

Como es costumbre, por la mañana se bendicen los panes de Sant Antoni, que durante el día se ponen a la venta al igual que las velas, en un espacio de la entrada. Allí están presentes el padre guardián (superior), Josep Turull, fray Toni Morales y fray José Vicente Clemente. Este último señala que «para la festividad hemos puesto a la venta 20.000 panes bendecidos que vendemos en bolsitas de dos unidades al precio simbólico de dos euros, como las velas. A los asistentes les obsequiamos con una estampa del santo».

Pa de Sant Antoni

Destaca el capuchino que «la media anual de cada día del Pa de Sant Antoni es de 223 bocadillos. Nuestro compromiso es el bocadillo y podemos decir que la solidaridad de la sociedad mallorquina no nos falta. Una tercera parte de ayuda nos viene de vecinos de la barriada y comercios; un tercio del Banco de Alimentos y también de El Corte Inglés. La mayoría de personas que acuden por las mañanas al Pa de Sant Antoni son jubilados, personas que tienen dificultades como son trabajadores pobres y otros son crónicos sin techo», afirma.

Los fieles han comprado panes bendecidos en bolsitas de dos unidades al precio de dos euros.

Para esta ocasión, se desplaza a Palma el fraile capuchino Valentí Serra Fornell, más conocido con su nombre de religioso y literario Fra Valentí Serra de Manresa.

Fra Valentí

El conocido capuchino viene hoy a Palma para predicar la popular fiesta de Sant Antoni en la solemne celebración eucarística en el convento de los capuchinos. Explica que «resido en el convento de Sarrià, donde, de un modo parecido a Palma, se atiende a un significativo colectivo de pobres que llaman a las puertas de nuestro convento, ayudados, como en Palma, por voluntarios seglares».

Preguntado el padre si sigue vigente en la actualidad el espíritu de Sant Antoni en cuanto a socorrer a los pobres, destaca que «en Sarrià se prosigue el espíritu adaptado a la realidad de los pobres; en Barcelona, a través del rebost de fra Rossend, que es una actualización del Pa de Sant Antoni».

Fra Valentí Serra de Manresa, que ha predicado la misa solemne de Sant Antoni.

Al padre Valentí se le conoce como escritor de temas de cultura popular. «Sí, como historiador de la vida cotidiana, me interesan enormemente las expresiones populares de la fe y he dedicado dos monografías al Belén: El nostre pesebre y Entrem dins el pesebre. También la Semana Santa, con la monografía Passió per la Setmana Santa. El último título es Misa et mensa, sobre la cocina de aprovechamiento, prosiguiendo con la temática de la monografía Cuinar en temps de crisi».