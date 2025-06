Los hoteleros piden «civismo» a los manifestantes contra la masificación

La patronal hotelera ha reclamado «civismo» a los participantes de la manifestación del próximo domingo contra la masificación turística para evitar que se repitan incidentes como los del año pasado. El Govern, por su parte, señaló su «absoluto respeto» por la movilización a la par que reconocía que las acciones emprendidas hasta la fecha no son suficientes y que trabaja para acelerar nuevas medidas.

Así, la vicepresidenta ejecutiva de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María José Aguiló, señaló que desde la patronal «esperamos que la manifestación del próximo domingo discurra con total civismo y orden y que no haya ningún tipo de altercado ni molestias hacia personas que no están participando en la manifestación ni se atente contra los bienes públicos o privados en el recorrido».

Aguiló realizó esta petición en referencia a los incidentes aislados que ocurrieron en las manifestaciones del pasado año, con algunas pintadas en fachadas de inmobiliarias y hoteles y agresiones verbales a turistas. «Es lícito manifestarse. Nosotros no compartimos los argumentos», señaló para añadir que «se están mirando los efectos, no las causas». Así, la vicepresidenta de la FEHM lamentó que se esté culpabilizando al sector turístico de problemas estructurales de la comunidad balear, como el de la vivienda. «El foco se tiene que poner en el origen: hay cuestiones que se deben reivindicar y gestionar, pero se está acusando y achacando al turismo de cuestiones que no tienen que ver con este sector, que es el principal motor económico de esta comunidad, y que competen a administraciones que deberían ser las que dieran solución a los problemas que está planteando la ciudadanía».

Por su parte, el vicepresident del Govern, Antoni Costa, trasladó el «respeto absoluto» por la manifestación en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern. Costa recordó asimismo que el Ejecutivo autonómico «está actuando desde el minuto cero» para paliar las molestias y todos los problemas ciudadanos derivados de la masificación, aunque quede mucho trabajo por hacer.

«Reconozco que no es suficiente, todavía estamos trabajando en medidas», señaló Costa para aseverar que «este Govern ha empezado a tomar medidas contundentes y lo seguirá haciendo». Por otro lado, apuntó que los problemas de masificación «no son una novedad». La manifestación del domingo en Palma e Ibiza, convocada por la plataforma Menys Turisme, Més Vida, lleva por lema Por el derecho a una vivienda digna. Stop a la turistificación. Más de 90 entidades y colectivos se han sumado ya a la iniciativa, integrada en una reivindicación global de ciudades y destinos turísticos punteros del sur de Europa.