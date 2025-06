Armengol reconoce que coincidió con Aldama en una reunión

Francina Armengol sí coincidió con Víctor de Aldama en una reunión con representantes de Globalia. La reunión entre la expresidenta del Govern y los emisarios de la compañía se enmarca dentro de las negociaciones de fusión con IAG. Así lo han reconocido fuentes próximas a la dirigente socialista. Las mismas fuentes han señalado que De Aldama formaría parte de la comitiva que acompañó a Pepe Hidalgo a una reunión para hablar de Globalia, una de las empresas más grandes y con más trabajadores de Baleares, pero que en ningún caso fue una reunión a propósito con el presunto comisionista.

La actual presidenta del Congreso, que a primera hora de este viernes evitó comentar este asunto, ha indicado que jamás hubo una reunión programa con Aldama, sino que éste fue uno de los acompañantes de los representantes de Globalia.

Víctor de Aldama, procesado por una estafa de hidrocarburos, aseguró durante una entrevista al programa de televisión 'Horizonte' que dirige Iker Jiménez que había mantenido un encuentro con Francina Armengol, aunque no para hablar de mascarillas.

A primera hora de este viernes, preguntada por la reunión, Armengol ha reiterado que le «repugna todo tipo de corrupción política», aunque ha eludido aclarar si cuando era presidenta de Baleares se reunió con De Aldama, como sostuvo este jueves el imputado en televisión. Estas primeras declaraciones Armengol las ha realizado tras inaugurar unas nuevas Jornadas de Puertas Abiertas en el Congreso y recibir a las primeras personas que han entrado a visitar las dependencias parlamentarias.

Se escuda en la «institucionalidad»

Los periodistas allí presentes han insistido en el tema y han preguntado a la presidenta del Congreso que explicara cómo ha recibido la noticia de que la UCO señala al hasta este jueves secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán como gestor de los cobros de las presuntas comisiones ilegales que recibía junto con el exministro José Luis Ábalos y el exasesor de éste último Koldo García. «Yo soy una persona absolutamente institucional. Saben que mi compromiso de lucha contra la corrupción está absolutamente intacto. Yo entro en política, entre otras cosas, por eso, porque vengo de una comunidad autónoma donde había habido muchísimos problemas, por tanto me repugna todo tipo de corrupción política», ha respondido la expresidenta de Baleares.

Armengol también ha añadido que siempre estará «al lado de la Justicia para investigar los casos de corrupción» y que defenderá la «tolerancia cero» ante este fenómeno, pero ha preferido no dar más detalles alegando que en el día de Puertas Abiertas del Congreso el protagonismo debe ser de «las ciudadanas y los ciudadanos». «Soy la presidenta del Congreso de los Diputados, por tanto, tengo que representar a toda la institución. Y tal y como está la situación de compleja, es necesaria la institucionalidad, es necesario que todos estemos en nuestro sitio y hoy, precisamente, me toca estar en este sitio maravilloso, honrar la democracia española y hacer un acto absolutamente institucional y, por tanto, me permitirán que ahí deje mis declaraciones», ha zanjado. Finalmente, ya por la tarde, fuentes próximas a Armengol han aclarado que sí se produjo un encuentro en Palma con el empresario Víctor de Aldama, aunque lo ha situado en el marco de una reunión con Globalia cuando era presidenta del Govern.