Lucía Muñoz retenida en El Cairo: «Necesitamos que el mundo vea lo que está pasando»

Lucía Muñoz, concejala de Podemos en el Ajuntament de Palma, se encuentra en una localización segura después de haber sido retenida durante dos horas en el aeropuerto de El Cairo. Viaja junto a Alejandra Martínez, para sumarse a la Marcha a Gaza, un convoy de activistas que tratan de romper el bloqueo para llevar ayuda humanitaria a Palestina.

El Gobierno de Egipto, que no ha autorizado la marcha, ya ha detenido y deportado a unos 200 activistas. Algunos fueron retenidos a su llegada al aeropuerto de El Cairo, otros en el hotel Salma donde tenían reservada habitación para pasar la noche las dos mallorquinas.

«Nos tuvieron retenidas dos horas en el cuartelillo del aeropuerto, nos interrogaron y finalmente nos dejaron salir. En nuestro hotel estaban deportando a activistas así que no fuimos allí. Ahora estamos en un lugar seguro», ha explicado Lucía Muñoz a Ultima Hora.

Hace un llamamiento a la ciudadanía para que se movilice y dé visibilidad a lo que está ocurriendo en Egipto y es que la embajada española no está asistiendo a los activistas españoles que se suman a esta marcha no autorizada. «El Gobierno de España ha hecho comunicados propalestinos por los canales oficiales, pero no esta respaldando la movilización», explica.

El miércoles la embajada española emitió un comunicado advirtiendo a la ciudadanía de que la marcha no estaba autorizada y podría haber consecuencias», reflexiona. Afirma que el ejecutivo central «es muy propalestino de palabra, pero está poniendo palos a las ruedas».

Las dos mallorquinas están acompañadas de el exdiputado murciano Víctor Egio. «Pedimos al gobierno que apoye a los activistas y que no meta miedo para desmovilizarnos, ya sabíamos a lo que veníamos, no necesitamos advertencias de la embajada sino su ayuda», continua Muñoz.

Lucía Muñoz, concejala de Podemos, a su llegada al aeropuerto de El Cairo.

El grupo espera una comunicación de la organización, que teóricamente se hará sobre las 12 del mediodía de este viernes. Les darán instrucciones para unise al convoy que aún está en Libia. «En un rato creemos que subiremos a los buses para ir a El Arish, una ciudad costera que es el holster de la ayuda humanitaria» detalla la podemita.

Las mallorquinas se hicieron pasar por turistas en el aeropuerto de El Cairo para evitar la deportación. «Mi sensación es que el gobierno de Egipto iba a deportarnos a todos, pero se ha visto superado por la logística, debido a la alta participación y también por la reacción internacional, porque es un país muy turístico; desde el momento que la prensa se hizo eco de sus intenciones pararon las deportaciones. Por eso pedimos máxima difusión y movilización, es necesario que el mundo vea lo que está pasando y que este convoy pueda llegar a la Franja de Gaza donde la población está siendo sometida a un genocidio», concluye.