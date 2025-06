La UCO sitúa en el ‘caso mascarillas’ que explotó en Baleares el origen de la investigación a Santos Cerdán

El informe de la UCO que ha sido clave para la caída de Santos Cerdán sitúa en el ‘caso mascarillas’ el origen de la investigación contra el ya exsecretario general del PSOE. El detallado informe de la Guardia Civil hace una única mención al caso y señala a Víctor de Aldama como el detonante de la sacudida que han sufrido los socialistas. La UCO afirma que fue Aldama quien, en la comparecencia ante la Audiencia Nacional por el caso de las mascarillas el 21 de noviembre de 2024, apuntó a que su relación, tanto con José Luis Ábalos como con Koldo, no se limitó a la adquisición de mascarillas para organismos públicos, entre ellos el Govern, en el año 2020.

En aquella comparecencia, Aldama recalcó que también había contactos para conseguir otras contrataciones públicas que provocaron un «conflicto» con Santos Cerdán, que se resolvió con la entrega de 15.000 euros por parte de Aldama a Cerdán. A partir de este momento es cuando comienza la investigación. El informe de la UCO no entra en el caso de las mascarillas, aunque hay referencias indirectas. Señala, por ejemplo, que Koldo cobraba 10.000 euros al mes de Aldama para conseguir contratos sanitarios y para hacer gestiones sobre Air Europa «en una suerte de nómina que permitía la petición de favores desde Aldama hacia Koldo, asegurando así la capacidad de actuación del primero en el seno del Ministerio».

El informe de la UCO publica conversaciones entre Koldo y Cerdán en las que el ex asesor de Ábalos le comenta que está siendo vigilado por la Guardia Civil por la investigación de la UCO sobre las mascarillas. «Esto viene de las investigaciones de la UCO de las mascarillas por Anticorrupción de Europa», dice a Cerdán. «Paré el coche, me bajé del coche y fui (ininteligible) y le dije ‘no tenéis que romper la puerta, si queréis entrar en casa yo os doy un juego de las llaves y ya está’. Me fui directamente al Coronel de la Guardia Civil que lleva la Unidad Especial (ininteligible) de Anticorrupción de Europa», añade la UCO.

El informe que ha desencadenado la mayor crisis política del Gobierno en estos años tiene una gran cantidad de fragmentos eliminados porque se corresponden a otras investigaciones relacionadas con el caso que siguen bajo secreto de sumario. Por el momento se desconoce si están o no relacionadas con la compra, en el año 2020, de las mascarillas por parte del Govern por valor de 3,7 millones de euros.

El Govern liderado por Armengol compró en mayo de 2020 un total de 1.480.600 mascarillas por un importe de 3,7 millones de euros que resultaron ser de menor calidad de la exigida, por lo que fueron almacenadas y nunca se usaron.

El pasado mes de septiembre el Consell Consultiu concluyó que la compra de las mascarillas del 'caso Koldo' en Baleares fue nula. El órgano dio luz verde a que el IB-Salut reclamara el dinero y a la vía iniciada en marzo por el actual Govern tras desistir de la reclamación anterior. El dictamen del Consultiu amparó que se declarase nulo todo el expediente, dado que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo incumplía con requisitos básicos para poder contratar con la administración pública y carecía de solvencia técnica.