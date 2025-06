José Manuel Corral: «La apuesta de Mapfre por Balears es incondicional e inequívoca»

En un contexto de incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones, la planificación financiera cobra cada vez más relevancia. Las aseguradoras, con su experiencia en ahorro a largo plazo, aspiran a desempeñar un papel clave como complemento del sistema público. En esta entrevista, José Manuel Corral (Oviedo, 1969), CEO de Mapfre Vida, analiza los retos y oportunidades del sector en Balears, una comunidad con una alta esperanza de vida, marcada por la estacionalidad laboral y un tejido productivo mayoritariamente compuesto por pequeñas y medianas empresas. Corral defiende la vocación de Mapfre de ser «socio de viaje» para quienes buscan asegurar su futuro económico.

Balears es una de las comunidades con mayor esperanza de vida y donde las pensiones son de las más bajas de España debido a la temporalidad del empleo por la alta dependencia del turismo. ¿Es especialmente importante en esta comunidad fomentar el ahorro privado para la jubilación

Sí, sin duda. Aunque no es un problema exclusivo de Balears, la necesidad de fomentar el ahorro privado afecta a todo el territorio nacional. Balears puede tener esa peculiaridad por su dependencia del turismo, pero desde Mapfre aspiramos a ser ese socio de viaje para cualquier cliente que quiera complementar la prestación pública con un sistema de ahorro privado.

¿Qué opinión le merece el sistema público de pensiones?

En Mapfre somos firmes defensores del sistema público de pensiones. Nunca lo hemos cuestionado ni lo haremos. Nuestra pretensión es ser su complemento natural, porque cada euro que una persona ahorra de forma privada alivia presión sobre el sistema público. Nuestro papel es contribuir a la sostenibilidad del sistema, no sustituirlo.

¿Qué ventajas fiscales ofrecen actualmente los planes de pensiones y cómo pueden beneficiarse los ciudadanos de Balears?

Las ventajas fiscales se han reducido en los últimos años. Actualmente, la aportación máxima con derecho a deducción en la base imponible es de 1.500 euros anuales, en términos generales. Los límites son más amplios tanto para los autónomos como para lo que se denomina ‘segundo pilar’, es decir, planes promovidos por las empresas. Además, existen productos alternativos a los planes de pensiones, y en Mapfre contamos con un amplio abanico de soluciones para acompañar al cliente en todo el proceso de constitución de una pensión complementaria.

¿Cree que deberían revisarse esos límites fiscales?

Entendemos que la aportación máxima que cualquier contribuyente pueda hacer seguramente no tendría que estar únicamente ligada a la reducción fiscal para no limitar la capacidad de ahorro y desde la aseguradora estamos trabajando en ello.

¿Qué diferencia a Mapfre frente a otras entidades como bancos u otros gestores de ahorro a largo plazo?

Lo primero que debo decir es que tenemos un enorme respeto por todos nuestros competidores. Pero si hablamos de diferencias, destacaría tres: prudencia en la gestión, rentabilidades estables y sin sobresaltos y, sobre todo, la cercanía, que es nuestro santo y seña. No buscamos ser los que más rentabilidad prometen, sino los que no dan sustos. Además, apostamos claramente por la presencia territorial. Mientras otras entidades cierran oficinas, nosotros las abrimos. En Balears tenemos 73 puntos de venta y a nivel nacional más de 3.100. Es, probablemente, la mayor red de oficinas del sector financiero-asegurador en España.

En un mundo cada vez más digitalizado, siguen apostando por la atención presencial...

Totalmente. Ofrecemos capacidades digitales, pero creemos firmemente en el contacto humano. El cliente necesita ver a alguien que le explique una póliza o un producto. La tecnología es un complemento, no un sustituto. En Balears tenemos una ventaja competitiva: un gran equipo liderado por nuestro director territorial Miguel Ángel Mestre y una red que nos permite estar en contacto directo con los ciudadanos. Esa cercanía nos permite hacer pedagogía real sobre las oportunidades que tienen desde el punto de vista de previsión social. Queremos que elijan Mapfre, por supuesto, pero ante todo que estén informados y protegidos.

¿Qué productos destacan actualmente en Balears y qué perfil de cliente se interesa por ellos?

Nosotros aspiramos a ser un referente de planificación financiera en España. Eso va más allá de la jubilación: se trata de acompañar al cliente a lo largo de su ciclo vital. Ofrecemos productos que evolucionan con la edad y circunstancias del cliente. Desde seguros de ahorro tradicionales, pasando por unit linked, fondos de inversión, planes de pensiones, PIAS (Plan Individual de Ahorro Sistemático) o SIALP (Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo). No tenemos sesgo comercial porque ofrecemos todo el espectro de productos. Asesoramos en función de las necesidades reales del cliente.

La retribución flexible es una fórmula poco extendida en Balears. ¿Qué papel puede jugar el seguro de ahorro colectivo en su implantación?

Es una asignatura pendiente en toda España, no solo en Balears. Se debe a dos factores clave: el bajo nivel de educación financiera y la necesidad de una mayor labor pedagógica desde nuestra industria. Muchos empresarios no conocen las ventajas de la retribución flexible: no tiene coste para la empresa y ofrece una ventaja fiscal considerable para el trabajador. En Mapfre, no solo ofrecemos el producto sino también la herramienta que permite articular este sistema de forma sencilla.

¿Cree que la retribución flexible puede ayudar a atraer y retener talento, especialmente en una región con tanta rotación como Balears?

Sin ninguna duda. Es una herramienta muy útil para atraer y retener talento, especialmente en sectores marcados por la estacionalidad. En Mapfre estamos comprometidos con Balears y trabajamos para difundir estas fórmulas. Nuestra presencia territorial nos permite hacer esa labor pedagógica en cualquier barrio o pueblo del archipiélago.

¿Qué elementos considera que diferencian a Mapfre respecto a otras aseguradoras?

La principal diferencia es nuestra presencia territorial. Apostamos firmemente por estar cerca del cliente, abrimos oficinas, incluso en zonas menos pobladas, y atendemos cara a cara. A eso se suma nuestra oferta integral de productos: cubrimos todo el espectro, sin excluir ninguna modalidad. Eso nos permite centrarnos al 100 % en el interés del cliente, no en los productos que tenemos o no tenemos.

¿Cuáles son los objetivos estratégicos de Mapfre en Balears? ¿Vamos a ver más oficinas?

Sí, claramente. Balears no es una excepción en nuestra estrategia nacional. Tenemos una vocación clara de seguir creciendo, especialmente en el área de previsión social, tanto individual como empresarial, dentro de nuestra intención de ser la referencia con mayúsculas de la planificación financiera en España. Esta comunidad tiene una economía muy dinámica y muchas oportunidades y vamos a acompañar a los ciudadanos de las Islas en la medida que lo consideren oportuno. No tenemos ninguna duda: nuestra apuesta por Balears es incondicional e inequívoca.