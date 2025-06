«La UIB quiere ser motor de progreso y cohesión social»

El rector de la UIB, Jaume Carot, y su equipo de vicerrectores, así como la secretaria general, han tomado posesión este jueves de sus cargos tras su victoria electoral del pasado 21 de mayo. El acto ha tenido lugar en Son Lledó con la presencia del conseller d’Educació i Universitats, Antoni Vera, y del presidente del Consell Social de la UIB, Antoni Bennasar, entre otros representantes institucionales.

En su discurso de toma de posesión, el reelegido Carot expresó su deseo de que «la UIB sea un ecosistema vivo de conocimiento que existe con el propósito de ser motor de progreso y cohesión social en Baleares, además de generador de riqueza».

El rector reivindicó «el papel de la Universitat como palanca transformadora de Baleares y elemento vertebrador del territorio».

En cuestiones más concretas, Jaume Carot se dirigió al conseller Vera para recordarle que «la UIB necesita un nuevo contrato programa de financiación estable para el período 2027-30», sin dejar de mencionar que «la Universitat,, en el período 2022-24, ha multiplicado por seis los fondos captados de manera competitiva para investigación y ha dado un impulso muy fuerte a la colaboración con las empresas».

El rector se mostró esperanzado con el futuro funcionamiento del Institut de Recerca de les Illes Balears y con el objetivo, en el plazo de un año, de «convertir la UIB en la universidad más sostenible de Europa y en el espacio de autoconsumo energético más importante de todo el Estado».

También repasó la necesidad de infraestructuras, con los ya conocidos proyectos de un nuevo edificio de Ciències, la segunda residencia de estudiantes y la biblioteca central. Igualmente, anunció un proceso de revisión del mapa de titulaciones, con una perspectiva integrada grado-máster.

En este sentido, tal como ya ha hecho en anteriores ocasiones, Carot explicó que el grado de Ciències de la Mar se implantará en el curso 2026-27 y, en un encuentro previo con los medios de comunicación, señaló que «hablaremos con la Escola Politècnica Superior para la futura incorporación del grado de Enginyeria Mecànica, que podría tener una rama de Enginyeria Naval». Cabe recordar que el Consell Social de la UIB ha propuesto la implantación de algún grado relacionado con la náutica.

En ese encuentro previo con los medios, el rector expresó «el compromiso de la UIB con la identidad de nuestra tierra, lo que incluye la lengua y, en esa línea, trabajaremos para garantizar lo que dice la ley lingüística, que de momento no se ha tocado».

Jaume Carot se refirió al resultado de las elecciones del pasado 21 de mayo, afirmando que «comparada con otras universidades y otras citas electorales en la propia Universitat, nuestra victoria no fue ajustada, en absoluto. Con la anterior ley universitaria, el voto en blanco no tenía valor. Ahora sí lo tiene. Obtuvimos un apoyo claro de los dos bloques docentes, pero fallamos en el de personal de gestión. La participación de los estudiantes no llegó al 10 %. Siempre hemos intentado aumentar la participación de los estudiantes. Sí hemos conseguido una mayor participación del Consell d’Estudiants en la vida universitaria, más allá de una mera presencia, pero la verdad es que la gran mayoría de los alumnos desconoce la existencia de este organismo, de igual modo que yo mismo, cuando era estudiante, no sabía quién era el rector de mi universidad».