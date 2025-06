Los hoteleros piden acabar ya con los diagnósticos sobre el problema turístico

El presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, ha hecho este jueves un llamamiento a «abandonar los diagnósticos interminables» sobre los problemas vinculados al turismo en una encendida diatriba contra la falta de planificación política. Vich hizo estas declaraciones en el marco de un encuentro celebrado en Madrid para debatir sobre el futuro del turismo de sol y playa. El presidente de los hoteleros mallorquines centró su intervención en los problemas más acuciantes para Baleares, los cuales, a su entender, gravitan en torno a dos ejes: vivienda y movilidad.

«El turismo está pagando las consecuencias de dos décadas de inacción pública: llevamos 20 años sin decisiones», señaló Vich para añadir que en las Islas «seguimos con las mismas infraestructuras de hace 50 años», con un crecimiento demográfico de 400.000 personas desde el año 2000 (un 52 % más) y el parque automovilístico «más alto de Europa». En este contexto, Vich demanda que se pase a la acción, en una velada alusión a las fases de «diagnóstico interminable» que han caracterizado hasta ahora el proceso del Pacte per la Sostenibilitat impulsado por el Govern. «Sabemos lo que hay que hacer: el sector privado ha invertido 3.500 millones en la modernización hotelera en Baleares. Ahora le toca al sector público asumir su responsabilidad y empezar a gestionar». Especialmente crítico se mostró con la cuestión de la ecotasa, lamentando que 482 millones de euros recaudados no se hayan ejecutado. «Hemos cobrado a los turistas una tasa explicándoles que era para preservar el destino, pero ese dinero está guardado en un cajón. No es un problema de financiación, sino de gestión».

Las quejas de los hoteleros se enmarcan en una semana en la que se volverán a producir movilizaciones ciudadanas contra la saturación turística en Baleares. La plataforma Menys Turisme, Més Vida es la entidad convocante de las manifestaciones que recorrerán las calles de Palma -de la Plaça d’España al Born- y de Eivissa el próximo domingo a partir de las seis de la tarde.

Hasta 93 colectivos, sindicatos, asociaciones y entidades varias se han sumado ya a esta convocatoria.

La protesta se celebra en coordinación con movilizaciones simultáneas en diferentes ciudades europeas, integradas todas ellas en la Red del Sur de Europa contra la Turistificación. «El modelo turístico actual es insostenible e injusto. Exigimos un cambio de rumbo real», reivindican los convocantes.