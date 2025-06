Liberan a la activista mallorquina retenida en el aeropuerto de El Cairo

ACTUALITZACIÓ‼️

La companya de Ciutadans per Palestina està bé i ja no està retenguda a l'aeroport. Li han tornat el mòbil i, com la resta dels brigadistes que no han estat deportats, és lliure de moure's per Egipte.

✊🇵🇸Continuarem informant, gràcies pel suport i la difusió!