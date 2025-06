Una activista mallorquina, retenida en el aeropuerto de El Cairo de camino a Gaza

Una mallorquina se encuentra retenida en el aeropuerto de El Cairo cuando viajaba de camino a Gaza para denunciar la situación de la población palestina. La entidad Ciutadans per Palestina ha denunciado la retención de uno grupo de 50 personas. «Están retenidas e incomunicadas en el aeropuerto de El Cairo», denuncia la entidad. Ciutadans per Palestina detalla que la ciudadana de Mallorca salió el miércoles de Palma en dirección a Gaza pero no detalla su identidad.

Denuncian que en las primeras horas de la retención no se les había dado acceso a abogados y hasta tres personas han sido deportadas a su país. «Las personas solidarias desplazadas continúan determinadas a proseguir con la marcha hasta el final», aseguran en un comunicado. Censuran que la cifra de retenidos ha ido en aumento durante toda la mañana y que los activistas resisten pese a que Egipto les ofrece billete de regreso a sus países. 🚨MARXA A GAZA: COMPANYA RETENGUDA AL CAIRE Avui molts participants a la Marxa han estat retenguts i incomunicats, també una companya de CxP. No se'ls ha permès advocat i alguns han estat deportats. ✌️🇵🇸Exigim el seu alliberament i que la marxa solidari pugui prosseguir! pic.twitter.com/H4N97bGmT5 — CIUTADANS PER PALESTINA (@ambPalestina) June 12, 2025 Por el momento, Ciutadans per Palestina tiene constancia de que, entre los retenidos en El Cairo, además de la mallorquina, hay ciudadanos de Holanda, Polonia, Francia, Suiza, Sudáfrica, Bélgica, Argelia, Reino Unido, Luxemburgo, Alemania, Chile y Liechtenstein. Los retenidos han enviado mensajes a sus familiares en los que denuncian la retención, pero aseguran que se encuentran bien. La concejala de Podemos en el Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, está de camino a Gaza con otras tres personas y su previsión es hacer escala en el aeropuerto de El Cairo, donde permanecen retenidas este medio centenar de activistas.