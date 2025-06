El PSIB constata que el PP ha asumido ya parte de las iniciativas de Vox que votó por error

El Partido Popular (PP) ha asumido o está negociando desde que empezó el año hasta media docena de propuestas que había planteado Vox en forma de enmiendas al decreto ley de medidas administrativas que se votó en el pleno del 26 de noviembre del pasado año y que el PP votó a favor por error.

Así se desprende del recuento que ha hecho el PSIB, que su portavoz enumeró en parte en el pleno del martes y sobre las que ha vuelto a insistir con más detalle.

Para anular todas estas enmiendas, el PP recurrió a la izquierda. Hubo varias reuniones y algunas se pactaron en una reunión entre Iago Negeruela y la consellera Estarellas. Algunas se han reactivado en normas aprobadas este año, lo que ha molestado a los socialistas y al resto de partidos de izquierda; otras se incorporarán a los Presupuestos mediante enmiendas y otras pueden incluirse en el decreto de vivienda. Una de ellas es la que permite obra nueva en las zonas de servidumbre de protección de costas y que colisiona con la prohibición de no construir en inundables que se tomó tras la dana de Valencia.

En las enmiendas que el PP votó en noviembre por error, Vox incluyó construir en zonas inundables; también la práctica extinción del catalán como lengua vehicular en la educación; que no fuera requisito en la función pública; excluir a colectivos de las ayudas sociales, terminar con las subvenciones nominales a sindicatos y asociaciones empresarial (ya se incluyó en los Presupuestos de 2024 pero no se llevó a efecto y se pretendía introducir en los de 2025 y ahora se introducirá otra vez) o modificaba la ley agraria para no dejar fuera las actividades relacionadas con la hípica. Al incluirse en una norma de simplificación administrativa, la izquierda interpretaba que eso permitía eliminar trabas a campos de polo, como el de Campos

Ahora, después de incorporar una enmienda a la ley de macrogranjas, insiste en ello y se refiere a un proyecto de campo de polo en Campos. El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, recuerda que la enmienda no cita ningún campo de polo. Y es cierto.

Lo que sí ha aceptado ya el PP son propuestas sobre liberalización del suelo para vivienda y la construcción en rústico. Eso quedó incorporado en el decreto de vivienda que desbloqueó los Presupuestos. Los portavoces de los partidos de izquierda dieron por rotos «todos los puentes» para futuras negociaciones.

Según Josep Castells, se ha impuesto el «oscurantismo en la política» y la nueva relación entre PP y Vox equibvale a «una nueva sesión de investidura» con otras reglas de juego.

Para el socialista Negueruela, «Prohens trata al Parlament como si fuera otra conselleria del Govern».

Sagreras reprocha el relato de la izquierda. «Nosotros negociaremos con cualquier grupo. Eso es parlamentarismo», dijo.