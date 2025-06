La coordinadora de Podemos Lucía Muñoz y otras tres mujeres tratarán de romper el «bloqueo humanitario» en Gaza

La coordinadora de Podemos Baleares y regidora del Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, viajará con otras tres mujeres desde Mallorca hasta El Cairo con el objetivo de llegar hasta el paso fronterizo de Rafah y romper el «bloque humanitario» impuesto por Israel el Gaza.

De esta forma se unirán a la Marcha Global a Gaza, una iniciativa civil que saldrá el próximo viernes de El Cairo y se dirigirá hacia la Franja de Gaza con la intención de «visibilizar y denunciar el genocidio y los crímenes de lesa humanidad que perpetra día tras día el estado terrorista de Israel», según han explicado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación.

Una de ellas, la jubilada de Lloseta Xisca Puig, ha denunciado «la complicidad de los estados europeos, porque si no fuera por ellos, esta gente no podría seguir haciendo esta barbaridad que está cometiendo contra un pueblo». Otra de ellas, Reyes Rigo, ha lamentado estar «presenciando un holocausto retransmitido». «Los ciudadanos tenemos que hacer algo, porque las instituciones y los gobiernos no hacen nada», ha dicho.

Muñoz se ha expresado en los mismos términos y ha llamado a la ciudadanía a actuar. «Lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu con el pueblo palestino es exactamente lo mismo que hizo Hitler con la población judía», ha subrayado. La política morada también ha aprovechado para condenar la «complicidad» demostrada por el Ayuntamiento de Palma, del Govern y del Gobierno a través de su «silencio» ante lo que ha considerado una «masacre».

Las integrantes de la marcha han estado arropadas por representantes de Mallorca per Palestina y la Plataforma Mallorca per la Pau, según ha informado Unidas Podemos en un comunicado.