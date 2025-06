Medio centenar de jueces y fiscales se suman en Palma a la protesta contra las reformas legales del Gobierno

La protesta convocada por la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales a nivel nacional contra la reforma del acceso a ambas carreras ha tenido un alto seguimiento en Balears. Algo más de cincuenta magistrados y representantes del Ministerio Público se han concentrado ante la sede del TSJIB en un paro de diez minutos. «La independencia judicial está en amenaza por las recientes iniciativas legislativas», denuncia el manifiesto, leído en Palma por la magistrada Gloria Martín, de la asociación Foro Judicial Independiente.

El portavoz nacional y en Balears de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, Alejandro González Mariscal de Gante señaló: «Estamos aquí no solo en defensa de los derechos propios sino de los de todos los ciudadanos». Las organizaciones convocantes apuntan a que medidas como la regularización de jueces interinos o los cambios en las oposiciones suponen un intento por parte del Ejecutivo y de los partidos que lo soportan para controlar el Poder Judicial y limitar la independencia de jueces y de fiscales. «Se trata de defender las garantías del estado de derecho», señaló González. Por su parte, el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria en Balears, Jaime Tártalo, apuntó también a las reiteradas manifestaciones de miembros del ejecutivo en contra de decisiones judiciales. Las últimas en torno al procesamiento del fiscal general del Estado. «Pero no solo son esas, basta ver la reacción cada vez que hay una decisión en torno a violencia de género que no les gusta». Estos ataques desbordan, según los convocantes, los equilibrios necesarios y suponen una grave intromisión en la independencia y autonomía del Poder Judicial.

«Todos estas reformas tienen lugar en un ambiente de continuo ataque al poder judicial y de descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno y que minan la confianza de los ciudadanos en la Justicia», denuncian los convocantes de la protesta. En Manacor el paro fue seguido casi por todos los jueces del partido judicial.

La protesta en Palma estuvo acompañada por la presencia de sindicatos policiales y de cargos de Vox, entre ellos el portavoz de la formación en el Ajuntament de Palma, Fulgencio Coll. Los respresentantes de las asociaciones judiciales les pidieron que se colocaran en otra parte de la plaça del Mercat para no politizar la protesta.