Avistan una nueva mantarraya en Cala Mondragó

Continúan los inusuales encuentros de mantarrayas en Mallorca con un nuevo avistamiento en Cala Mondragó, donde bañistas y submarinistas que disfrutaban de las aguas de la playa registraron el encuentro con el animal que parecía encontrarse perdido. Según han explicado a este periódico, ya han dado aviso al Palma Aquarium y a Marineland para que puedan estudiar el caso.

Esta se trata de la tercera vez que se haya una mantarraya en la costa en menos de cinco días. Se trata de un fenómeno del todo extraordinario, ya que estos animales, ya de por sí escasos en aguas mediterráneas, suelen habitar en mar abierto y en muy raras ocasiones se acercan a la costa, y cuando lo hacen, suele ser porque se encuentran desorientadas.

La mantarraya captada por los bañistas.

Según ya explicó a este periódico Aniol Esteban, biólogo de la Fundación Marilles, «no se había producido algo así. Es raro y no sabemos aún qué lo está provocando». Aunque todavía no han identificado las causas, el experto señala que «nuestra hipótesis es que una bacteria o virus les está causando una enfermedad que afecta su orientación. Aún no sabemos con certeza qué les está pasando».

Si te encuentras estos animales pelágicos durante una visita a la playa, las autoridades recomiendan que no manipular al animal, ya que puede causarle lesiones graves y se pierde la ocasión de estudiarla en condiciones. Además, es imprescindible llamar inmediatamente al 112 y poner en aviso al Palma Aquarium.