El llamamiento urgente de un usuario ante la falta de respuesta desde la Conselleria d'Afers Socials

Un palmesano de 90 años, con un hijo con discapacidad a su cargo y sordera, se ha visto en el epicentro de un problema administrativo al no poder dar con la vía para poder contactar con la Direcció General d'Atenció a la Dependència, que forma parte del engranaje de la Conselleria d'Afers Socials del Govern. Ante ello, este jubilado ha tenido que recurrir a los servicios de Consubal para intentar desbloquear una situación que lleva meses en marcha, pero sin solución.

El pasado 11 de enero de 2024, el afectado solicitó formalmente el reconocimiento de su discapacidad o dependencia, asegurándose en un escrito remitido días atrás desde ese área de Afers Socials que ha sido imposible contactar por vía telefónica con esa persona, siendo un requisito «indispensable» dentro del procedimiento de reconocimiento de esa discapacidad y/o dependencia.

Ante esa falta de respuesta, se le notificó a esa persona de avanzada edad, por escrito, que posee un plazo de diez días hábiles, que expiran el próximo 19 de junio, para contactar con la Direcció General d'Atenció a la Dependència, a través de un número de teléfono al que llevan días llamando, sin respuesta, según aseguran desde Consubal, asociación a la que ha recurrido el demandante para intentar desbloquear este proceso. «Son varias ya las llamadas y no hay manera...», aseguran preocupados.

En caso contrario y de no poder establecer contacto, se la advierte que si no se pueden concertar las citas necesarias por causa imputable a la persona interesada, «el procedimiento quedará paralizado y, pasados tres meses, caducará y se archivarán las actuaciones practicadas». Alfonso Rodríguez, responsable de Consubal, explica que no saben «cuándo le llamaron, pero sí que un año y medio después, le dicen que lo han hecho pero él no tiene constancia», refiere. Y hace énfasis en la situación especial de esta persona, con sordera y avanzada edad.