La plataforma ‘La pública no es toca’ organiza una protesta contra la reducción de plazas en Palma

La plataforma 'La pública no es toca', que está en proceso de creación y actualmente está constituida por diversas entidades como asociaciones de padres y madres, asambleas de docentes, sindicatos y asociaciones de vecinos, sostiene que estas políticas están «desmantelando la red educativa pública de manera progresiva y silenciosa», dejando de lado los principios de equidad, calidad y justicia social que deberían ser garantizados por las instituciones. Para visibilizar y dar a conocer esta situación, la plataforma ha convocado una concentración en Palma para el próximo día 25 de junio.

En la zona donde se ubica el CEIP de Pràctiques, en los barrios de s’Escorxador y La Femu, a pesar de la construcción de más de 200 viviendas nuevas y una clara falta de plazas escolares públicas, la Conselleria ha decidido cerrar un centro educativo existente, el CEIP Felip Bauçà, y trasladar a su alumnado al nuevo CEIP Tramuntana. La plataforma critica que este nuevo edificio, en lugar de crear tres nuevas líneas y dar respuesta a las necesidades del barrio, está siendo ocupado por un traslado, perdiendo así una oportunidad única para reforzar la red pública. Asimismo, critican la decisión de cerrar la etapa de Secundaria del IES Politècnic.

También denuncian que algunos centros concertados no logran cubrir las plazas con la matrícula ordinaria, pero en lugar de mantener o reducir líneas, se les permite ampliarlas, como es el caso de Montision, obligando a muchas familias a inscribirse. Esta situación, según la plataforma, provoca que muchas familias se vean forzadas a optar por escuelas concertadas, viéndose obligadas a aceptar su ideario, a menudo religioso, y que conllevan gastos adicionales casi obligados y mucho más elevados que en los centros públicos.

La plataforma reivindica «una red educativa pública fuerte, cercana y suficiente» para dar respuesta a las necesidades sociales de escolarización real de cada zona, tal como lo exige el artículo 104 de la Ley de Educación de las Illes Balears. No pueden permitirse, aseguran, políticas educativas que se centren en cerrar centros públicos, obligando a las familias a acudir a centros concertados que no habían elegido. Y defienden que las familias tienen derecho a una educación pública de calidad en su barrio, sin tener que depender del coche, ni asumir costos añadidos, ni verse obligadas a elegir opciones no deseadas.

Las entidades agrupadas en esta plataforma propone soluciones concretas. El edificio del actual CEIP Felip Bauçà podría reabrirse como un centro de Educación Infantil 0-6 y de Primaria, dando respuesta a la necesidad de plazas educativas de gestión pública, en lugar de ocupar la mitad del edificio con oficinas de la Conselleria, como está previsto. Además, el IES Politècnic podría convivir con la oferta de FP con una separación administrativa, como se ha hecho en otros lugares, o se deberían crear plazas de ESO de gestión pública suficientes para responder a la demanda de la zona, sin saturar los dos institutos existentes, lo que obligaría a reducir la calidad educativa que ofrecen. La plataforma concluye que es hora de destinar los recursos donde son necesarios y de defender la escuela pública, que contribuye a tejer una sociedad más justa e integrada.