PP y Vox exhiben su pacto y rechazan la propuesta de la oposición contra los presupuestos

El reciente acuerdo político de PP y Vox en Baleares se ha materializado este martes en el Parlament con su voto en contra de la petición de los partidos de la oposición de devolver los presupuestos autonómicos de 2025 del Govern. El portavoz socialista, Iago Negueruela, ha denunciado que «en ningún momento» el ejecutivo del PP ha explicado este «pacto de la vergüenza» y ha lamentado que ni siquiera la presidenta, Marga Prohens, tenga intención de informar del mismo, ni de su letra pequeña, a los ciudadanos en sede parlamentaria.

Negueruela ha denunciado que el PP «no tiene palabra» tras haber llegado a un acuerdo en noviembre pasado con la izquierda para defender temas de vivienda, territorio y enseñanza del catalán, entre otros asuntos, pero ahora lo ha roto y ha pactado con Vox, formación que, según ha advertido, impondrá sus políticas al Govern a cambio de su voto favorable a los presupuestos de 2025. El conseller de Hacienda, Antoni Costa, ha reprochado al portavoz socialista que en su intervención solo se haya referido durante «30 segundos» a las cuentas de la comunidad autónoma, centrándose en cambio en las relaciones políticas entre el primer partido de Baleares (PP) y el tercero (Vox), según los resultados de las últimas elecciones autonómicas.

Costa le ha preguntado al diputado socialista sin obtener respuesta si le parece bien que los presupuestos de 2025 incluyan 1.400 millones de euros en políticas sociales y que el PP devuelva a los funcionarios los recortes salariales que aplicó el Govern socialista de Francina Armengol. Negueruela ha insistido en que el debate de este martes trata sobre la «palabra dada» por el PP y ha añadido que hacía tiempo que no se encontraba con un «cínico en el sentido clásico» de la palabra, en alusión a Costa.

En la misma línea, el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, se ha preguntado si «merece al PP tanta indignidad» su acuerdo con Vox, con consecuencias que ha considerado negativas, como el retroceso del catalán en las islas o la derogación de la Ley de Memoria Democrática, una propuesta que, según ha recordado, el PP nunca había defendido. La diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, ha afirmado que este acuerdo PP-Vox, a cambio del apoyo a los presupuestos de 2025, supone que el partido de Santiago Abascal «gobernará en la sombra» hasta el final de la legislatura, sin ni siquiera formar parte del ejecutivo autonómico. «Han comprado todos sus argumentos, sus políticas y la ideología de Vox», ha reprochado al PP la representante menorquina. Por su parte, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, se ha felicitado por este acuerdo con el PP y la próxima aprobación de unos presupuestos que ha calificado de «legítimos y necesarios» tras el cambio político votado por los ciudadanos en las elecciones de mayo de 2023.

En contraste, ha dicho que la izquierda propone «más impuestos, más gasto improductivo, más adoctrinamiento ideológico, más subvenciones para colectivos afines y más intervencionismo». Cañadas ha lamentado que la oposición tampoco haya presentado una alternativa presupuestaria, sino tan solo una «reacción política desesperada por el poder que perdieron en las urnas». El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha manifestado que no entiende la «superioridad moral» de la izquierda, que, según ha dicho, aún no aceptado que perdió las elecciones ni que dos partidos se pongan de acuerdo para aprobar la ley más importante de cada año. «Es un acuerdo democrático que no es más que el fruto de la voluntad de los ciudadanos de las Islas Baleares», ha aseverado Sagreras, quien ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva años sin aprobar los presupuestos del Estado, cuando se trata de un «deber constitucional».

En el turno de réplica, la diputada de Podemos, Cristina Gómez, se ha reído de que Cañadas afirmase que Vox no está en política para «ocupar asientos» y, seguidamente, ha recordado que el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, imputado por un delito de odio, «está pegado al suyo con cola».