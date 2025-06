Una tienda de campaña que se alquila por 1.800 euros en la Plaza Major, el futuro de Mallorca según el Fòrum de la Societat Civil

Una tienda de campaña que se alquila por 1.800 euros en la Plaza Major será el futuro que espera a los habitantes de Mallorca según el Fòrum de la Societat Civil. La entidad ha presentado este martes la segunda edición de su congreso anual, que este año se centrará en la imposibilidad de acceder de la vivienda. El año pasado se centró en los efectos de la turistificación y ambos fenómenos, según David Abril, «están totalmente interrelacionados». «El futuro de la ciudad no puede ser esta tienda de campaña. Y tenemos gente con trabajo a los que les es imposible acceder a una vivienda digna a un precio asequible», aseguró Josep Benedicto, presidente del Fòrum de la Societat Civil.

El activista señaló que en el congreso «del año pasado hablamos de la gentrificación y este año nos centramos en el acceso a la vivienda, que es un derecho, no una mercancía». Benedicto hizo referencia a las cifras que publicaba Ultima Hora, en las que se advertía que en la última década el precio de la vivienda se ha encarecido un 75 por ciento, «mientras el poder adquisitivo de los trabajadores no ha subido la misma cifra ni de cerca».

«Se construye vivienda en Mallorca pero no es asequible ni abunda. Lo que se hace es de 400.000 euros para arriba. ¿Cuántos años necesita una persona para pagar esta vivienda?», se preguntó el director de la entidad. Durante estos últimos meses, un grupo de expertos ha trabajado en un documento para ofrecer soluciones al problema de la vivienda. Este documento se ha puesto en común en Internet y entidades, expertos y ciudadanos han presentado un total de 125 aportaciones que se debatirán el día del congreso y después se añadirán si se aprueban. El objetivo es hacer vivienda asequible «pero sin depredar territorio». Hasta ahora 140 personas se han inscrito al foro que tiene una capacidad máxima de 160 personas.

Por su parte, David Abril, secretario del Fòrum, aseguró que «la vivienda no es un problema más: es el problema, al que afecta a un buen número de personas». Abril arremetió con la propuesta de viviendas asequibles del Govern balear que, advierte, no tienen en cuenta los ingresos de los ciudadanos insulares: «El sueldo medio anual de Balears es de 23.000 euros, 20.000 si es una mujer. Pero es que el 50 por ciento de la población cobra menos de 18.000 euros. Incluso un 35 por ciento de la población está por debajo de los 15.000 euros anuales. Con estos ingresos, para la inmensa mayoría de la población es imposible acceder a una vivienda de precio limitado que impulsa el Govern, que se venden a 340.000 euros o que se alquilan por 1.200 euros. Esto no son viviendas asequibles».

El congreso se celebrará el viernes 20 de junio en el Estudi General Lul·lià. Está previsto que acuda el conseller d'Habitatge del Govern balear, José Luis Mateo, y aún está por confirmar la presencia de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. En la charla inaugural estará Javier Burón, experto en políticas de vivienda y autor del libro El problema de la vivienda.

Después se celebrará una mesa redonda con el conseller de Habitatge, José Miguel Artieda, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Iván Cuesta, miembro del Banc del Temps de Sencelles, y María Gómez, del grupo de vivienda del Fòrum de la Societat Civil. Después se celebrarán las diferentes mesas de trabajo para tratar diferentes cuestiones: la disponibilidad de vivienda y suelo, las medidas de emergencia social y la desmercantilización de la vivienda, la gobernanza y la fiscalidad por el derecho a la vivienda y las medidas facilitadoras para el derecho a la vivienda.