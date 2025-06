«Te quedan siete horas de vida»: la joven mallorquina que sobrevivió a una operación casi imposible

Macarena Puchades, una joven mallorquina, ha conmovido a millones de personas al compartir en TikTok su increíble historia de supervivencia. Lo que comenzó como un día cualquiera acabó convirtiéndose en una lucha a vida o muerte tras serle diagnosticado un cavernoma cerebral, una malformación vascular que le provocó un derrame.

«Día 12 de mayo, me levanté como otro día cualquiera, me fui de compras y me empecé a marear muchísimo. Aun así me fui a trabajar, trabajo en una farmacia», recuerda. «Allí me empecé a encontrar muy mal, a notar muchos mareos, vértigos, que el brazo no funcionaba… Mis jefes y mis compañeros me veían bastante mal y me decían que me fuera, pero yo quise aguantar. Siempre digo que hasta que no me muero no me voy, y literal», relata.

Al día siguiente el malestar era total y esta joven mallorquina acudió al hospital en busca de ayuda. «Fui con mi novio a urgencias y allí me quedé. Por suerte fui. Me atendieron enseguida y me empezaron a dar cosas, a pinchar, a buscar soluciones a lo que me pasaba». En un primer momento, todas las pruebas salieron bien, incluso el otorrino descartó cualquier problema. «Me dijo que estaba todo perfecto y que me podía ir a casa». Pero Macarena insistió: «Volví a Urgencias y le dije al doctor que me seguía encontrando muy mal y que no sentía el brazo». Fue entonces cuando decidieron ingresarla y hacerle un TAC. «Fui a la habitación a esperar. Estaba con mi novio y me salió el resultado de la prueba en el móvil. Le dije: «¿Quieres ver mi cráneo?». Y por desgracia, me salió un informe que me cambió la vida».

«Me vino el médico y me dijo que literalmente me estaba muriendo. Que no me podían operar y que si un día lo hacían era porque no quedaría otra opción», relata en el vídeo, que ya acumula más de cinco millones de visualizaciones. Durante 20 días fue hospitalizada con corticoides en un intento desesperado de reducir la inflamación. Pero la situación empeoró: perdió sensibilidad en la pierna y el abdomen. «Le preguntaba a mi madre: ¿Esto es morirse?», recuerda con crudeza.

Finalmente, le comunicaron que le quedaban solo siete horas de vida. La única posibilidad era una operación de altísimo riesgo, con solo un 5 % de posibilidades de supervivencia. «Me dijeron que ese doctor era el único en el mundo que hacía cosas así», explica. Ese doctor es el neurocirujano Alexis Junior Palpan, quien aceptó el reto de operarla en una intervención a contrarreloj realizada en la Clínica Juaneda.

«Me bajaron a la UCI. Yo me quedé en shock. Ni lloré. Fue como… me han quitado mi vida», recuerda. La operación duró doce horas. Contra todo pronóstico, Macarena sobrevivió. «Cuando me desperté, lo mejor de todo es que estaba bien», cuenta, aunque reconoce que arrastra secuelas del derrame: no puede mover un brazo, tiene dificultades para caminar y ver, y parte de su rostro está paralizado. Aun así, subraya: «Doy gracias a la vida, he vuelto a nacer».

Desde entonces, ha comenzado a documentar su proceso de recuperación en redes sociales como forma de entretenerse, visibilizar la rehabilitación y concienciar. «Quiero explicar la situación, desahogarme un poco y decirle a la gente que no hay nada más importante que tu tiempo. Nunca dejes un 'te quiero' para otro día. Hay que vivir al máximo, un día estás y al otro no».

Macarena también ha querido agradecer públicamente al doctor Palpan, a su familia, su pareja, amistades y a todo el personal del hospital. «Cada día me alegraban con una sonrisa», dice emocionada. Aunque ahora mismo es una persona dependiente, tiene claro su objetivo: «Sé que voy a salir de esta».