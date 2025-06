El pacto presupuestario PP-Vox mantiene la subida de un 10 % en el gasto en asesores

Los Presupuestos del Govern para este año mantienen la subida de un 10 % en el gasto de asesores. Las negociaciones entre el PP y Vox para la aprobación de las cuentas no ha supuesto cambios en esta partida, que sumará 4.903.714 euros frente a los 4.444.752 del año anterior. El gasto en altos cargos también sube y se coloca en 9.573.072 euros entre el Govern y el Parlament, pero en este caso sí hay una novedad porque el sueldo de los altos cargos solo subirá en el mismo porcentaje que el de los funcionarios.

Entre altos cargos y asesores del Ejecutivo y del Parlament, el Govern reserva este año un presupuesto total de 14,4 millones de euros. En su conjunto, la cifra sigue estando ligeramente por debajo de lo que pagó Francina Armengol en su último año al frente del Govern, cuando el coste de asesores y altos cargos sumó 14,58 millones de euros entre el poder ejecutivo y el legislativo.

La principal novedad de estas nuevas cuentas es que el Govern renuncia de manera definitiva a la subida de sueldos que intentó el año pasado por la puerta de atrás. Los consellers que no sean diputados no cobrarán dietas por asistencia a los plenos y las comisiones, como intentó el PP a través de una inesperada enmienda a los Presupuestos. Vox dijo de inmediato que no apoyaría esta subida, que no llegó a concretarse porque no hubo presupuesto.

Ni dietas ni desplazamiento

Ante la posibilidad real de que Vox volviera a tumbar esta subida, el PP renuncia a intentarlo de nuevo. La intención del Govern era que los consellers que no son diputados cobraran 268,31 euros por asistencia al pleno y 140,91 por asistencia a comisión. Eso significaba que, si iban a todos los plenos del mes y a al menos una comisión por semana, su sueldo se incrementaba de golpe en unos 1.632 euros brutos durante los 9 meses en que hay sesión plenaria.

Otra enmienda del PP que tampoco se presentará en esta ocasión derogaba el artículo 18 de la Ley de Presupuestos para que los consellers y altos cargos del Govern cobren dietas por asistencia a los consejos de administración de las empresas públicas. Hasta ahora no podían hacerlo ni tampoco lo podrán hacer.

La tercera vía para subirse el sueldo que tampoco saldrá adelante afectaba a los altos cargos de Menorca, Eivissa y Formentera. Pretendía subir de 18.000 a 22.00 euros al año los gastos de alquiler y desplazamiento. También se añadía la posibilidad de que lo cobraran los cargos que se han desplazado desde la Península.

Más allá de los cambios en lo relativo a los sueldos de los altos cargos, las cuentas mantienen intactas algunas partidas como los 2.073.901 euros que destinará la Conselleria de Famílies a políticas de atención a integración social de la población inmigrante. El pacto firmado entre PP y Vox y que permitirá el desbloqueo de las cuentas incluye numerosas referencias a las ayudas a los inmigrantes, pero la partida de la consellera Catalina Cirer se mantiene intacta.

Buena parte del Presupuesto se destinará a gastos de personal, no solo de los altos cargos. El gasto de personal suma 1.145 millones de euros frente a los 1.034 millones del año pasado. A ellos hay que sumar otros 1.169 millones de gastos de personal del IB-Salut, frente a los 1.067 millones que pagó el año pasado el Servei de Salut.