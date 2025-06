Archivada la causa por el accidente laboral en casa de Norma Duval

Un juzgado archiva la investigación por el accidente laboral de un trabajador que podaba unas ramas en casa de Norma Duval. En la causa estaban imputados la jefa del empleado y el administrador de la entidad, cuyo propietario es el marido de la vedete, Matthias Kühn. El suceso ocurrió el pasado verano cuando el trabajador acudió a la vivienda de la artista y terminó con dos costillas rotas. Según su relato fue su jefa quien le envió a hacer limpieza en el jardín y Norma Duval le pidió que cortara unas ramas. él cogió una escalera que llevaba en la furgoneta y herramientas que le facilitó la dueña de la propiedad. Al cortar una de las ramas, como había llovido, se resbaló y cayó. Duval declaró como testigo en la causa. Se descartó cualquier responsabilidad penal por su parte porque no existía una relación laboral entre ella y el trabajador.

En su declaración, Duval contó que el afectado fue a su casa a título particular porque era amigo suyo y le había pedido que le recogiera unos restos de poda. Sin embargo, como por la lluvia no se habían podido cortar las ramas, el empleado se ofreció, lo que provocó el accidente. El informe de la Inspección de Trabajo apuntaba a una infracción por parte de la empresa porque no facilitó un equipo de protección individual al empleado ante una posible caída. Sin embargo, la jueza descarta que ese incumplimiento llegue a constituir una infracción penal porque entiende que existen dudas sobre en qué condición estaba el accidentado en la finca. «No puede concluirse fehacientemente que estuviera actuando dentro de su relación laboral y menos que estuviera realizando las labores que le habría encomendado la empresa», señala el auto.

Para el juez, lo único claro es que el perjudicado fue a la vivienda para recoger unos restos de poda: «El resto de lo que ocurrió en dicho domicilio, según ha podido ser probado, queda en un ámbito extraño a las órdenes de las que responde su superior en la empresa». Así, tanto si fue Norma Duval quien le pidió que podara la rama o si se ofreció él, no formaba parte del plan que tenía la empresa ni el perjudicado consultó con sus superiores como llevar a cabo la tarea ni pidió medios para hacerlo, porque empleó las herramientas de casa de Duval. Por lo tanto, el juez concluye que no se puede responsabilizar a ninguno de los dos investigados haber creado la situación de riesgo para la integridad física del perjudicado y acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones penales.