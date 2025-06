Birdwatching en Mallorca: descubre las mejores rutas para observar aves endémicas y migratorias

Si eres amante de la naturaleza y los animales, y estás buscando un plan al aire libre en Mallorca, no gires la página porque a continuación te presentamos una propuesta pensada para ti. ¿Alguna vez has oído hablar del birdwatching? De un tiempo a esta parte, cada vez tiene más adeptos, y la Isla es un escenario perfecto para disfrutar de esta actividad.

Reconocida bajo la nomenclatura en inglés birdwatching, se trata de una propuesta que está ganando popularidad en los últimos años, tanto es así que está atrayendo las miradas de todas las edades. El avistamiento de aves permite una profunda conexión con el entorno natural, promoviendo la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental, aspectos profundamente importantes en los tiempos que vivimos, donde la protección del planeta, la apuesta por la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático centran gran parte de los esfuerzos humanos. El birdwatching no es más que la observación y el estudio de las aves en su propio hábitat natural, un gesto muy sencillo pero que conlleva todo un protocolo. Para realizar esta actividad se buscan parques nacionales, reservas naturales e, incluso también, áreas urbanas verdes. Los aficionados, conocidos como birdwatchers o pajareros, utilizan binoculares, cámaras y guías de campo para identificar y registrar las diferentes especies que encuentran.

El birdwatching tiene sus raíces en la ornitología, la rama de la zoología que se dedica al estudio de las aves; sin embargo, y gracias a la creciente publicación de guías de aves, entre otros, en el siglo XIX comenzó a cobrar popularidad como una actividad recreativa entre los apasionados de la naturaleza y amantes de las aves. Más tarde, ya en el siglo XX, birdwatching comenzaría a consolidarse como un pasatiempo más global debido, sobre todo, a la mayor conciencia ambiental que se está adquiriendo entre la población de un tiempo a esta parte.

El 'voltor negre', una de las aves más representativas de las islas. Foto: Ingo Thor

Son muchos los beneficios que proporciona esta práctica. Pasar tiempo al aire libre mejora la salud mental y física, reduciendo el estrés y promoviendo el bienestar general; además, si se realiza en compañía de la familia o amigos es perfecta para estrechar vínculos y fomentar lazos de confianza; también es un método divertido para fomentar el amor por la naturaleza desde edades muy tempranas en los más pequeños de la casa. Y es que la educación medioambiental es primordial para respetar nuestro entorno. Asimismo, existen programas de conservación y monitoreo de aves que contribuyen a la protección de las especies y la preservación de sus hábitats. Observar las aves permite una conexión única con la naturaleza que favorece un mayor aprecio por el medio ambiente. Otro de los beneficios de practicar el birdwatching es que ayuda a desarrollar ciertas habilidades, como la observación aguda o la paciencia (tan ansiada en los niños y tan deseada por los adultos); cuando se logran, pueden ser intelectualmente estimulantes y gratificantes.

Cuando se realiza el birdwatching no puede faltar, entre los elementos imprescindibles, unos binoculares, esenciales para observar a distancia sin molestar y respetando los hábitats; una guía de aves, ya sean libros o aplicaciones móviles que ayudan a identificar las diferentes especies; un cuaderno de campo, en el que registrar los datos de nuestras salidas y las especiales avistadas; y, finalmente, una cámara de fotos puede ser un elemento opcional para capturar las imágenes y realizar el trabajo de campo de identificación posteriormente.

Si no has compartido nunca esta práctica con la naturaleza, los principiantes deberían tener en cuenta algunos aspectos. Es más ‘asequible’ comenzar con las aves de tu zona local antes de aventurarnos de lleno e introducirnos en destinos exóticos. Una forma de aprender más o encontrar apoyo, consejos y otros conocimientos es unirse a los clubes o comunidades de birdwatching; desde ellos se suelen organizar excursiones grupales, ideales para inciciarse en el avistamiento de aves. Es interesante aprender a reconocer los cantos de las aves, puesto que si nos encontramos con una zona de mucha vegetación puede ser más fácil localizarlos a través de su canto que observando. Pero si hay alguna cualidad que debe primar sobre las demás para disfrutar del birdwatching es, sin duda, la paciencia: la observación requiere tiempo y mucha paciencia, así que no te desanimes si no ves muchas aves al principio.

El birdwatching es una actividad enriquecedora que ofrece múltiples beneficios tanto para los individuos como para el medio ambiente. Con un equipo básico y una buena dosis de paciencia, cualquiera puede comenzar a disfrutar de este fascinante pasatiempo. Ya sea con el fin de buscar una conexión más profunda con la naturaleza, contribuir a la conservación o, simplemente, encontrar un nuevo hobby, el birdwatching tiene algo que ofrecer para todos.