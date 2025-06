El panorama de la izquierda balear en el ecuador de legislatura

Dos años después de las elecciones autonómicas de 2023, ninguna encuesta da a la izquierda la más mínima posibilidad de gobernar en 2027. El sondeo del IBES que publicó este diario hace una semana quitaba al PSIB uno de los escaños que logró hace dos años (pasaba de 18 a 17), mantenía la misma representación de Més, tanto en Mallorca (4) como en Menorca (2) y dejaba a Unidas Podemos sin el único que consiguió entonces. Que ese escaño de Formentera pasara de la derecha a la izquierda no cambiaba para nada la proporción ya que el PP conseguía tres escaños más.

Otra encuesta de esta semana, difundida por el diario La Razón, aumentaba la mayoría ‘popular’, que pasaba de los 25 logrados en 2023 a 29. La mayoría absoluta está en 30. En esta segunda encuesta la caída socialista era mayor y el resto de partidos de izquierda mantenían su representación. Ninguno de estos sondeos auguran cambio.

Han pasado dos años de las elecciones de 2019, las que llevaron al PP a presidir las principales instituciones de Balears gracias a sus acuerdos con Vox, y los partidos de la izquierda han hecho su reflexión de lo que ocurrió entonces.

Y hay una coincidencia general que han trasladado portavoces de los diferentes partidos: el PSIB se dejó un escaño por el camino, y Més, en sus dos versiones, resistió y quien se desmoronó fue Podemos. Sólo consiguió un escaño (y fue por Menorca y no por Mallorca) frente a los seis de 2019. Ese fue el único año donde el PSIB sacó más escaños que el Partido Popular.

Aunque formalmente la izquierda no ha elegido a sus cabezas de lista –ni siquiera el PSIB aunque su secretaria general Francina Armengol dirige toda su estrategia y no ha descartado presentarse–, sí mantienen una relación unitaria.

PSIB, Més y Unidas Podemos han presentado más iniciativas conjuntas que en otras legislaturas pasadas y van de la mano en todo lo relacionado con el pacto PP-Vox.

Més per Mallorca tiene congreso en octubre. En este partido se optó por la bicefalia, eso es que quien ocupara la coordinación no fuera candidato, en un primer momento de su historia. Su coordinador, y que fue candidato en 2023, es Lluís Apesteguia que, en algunos momentos de esta legislatura, sugirió acuerdos con el PP si rompía con Vox. No ha sido posible y, ahora, su estrategia es retomar movilizaciones como en la época de la camisetas verdes, que vuelven.

Podemos también es consciente del momento y las dificultades. Pero no cree que su tiempo haya pasado. Lucía Muñoz es la coordinadora y defiende que sin Podemos, el PSIB no hará políticas de izquierda.

Més per Menorca, por su parte, ha llevado un estilo propio pero nada complaciente con el PP y, a veces, marcando distancias con el PSIB.