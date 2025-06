El eterno retorno de las camisetas verdes en defensa del catalán

La irrupción de las camisetas verdes en defensa del catalán, tras el acuerdo para los nuevos presupuestos de Baleares suscrito entre el PP de Marga Prohens y Vox, ha sido una de las notas informativas destacadas de los últimos días. Tras largo tiempo desaparecidas de la escena pública balear, estos días las prendas que se convirtieron en todo un símbolo de resistencia en la legislatura del ‘No al TIL’ de José Ramón Bauzá (2011-2015) han regresado a la actualidad informativa.

Los primeros en recuperarlas del olvido fueron los directores, en un acto con el conseller Antoni Vera a principios de semana, y los últimos en enarbolarlas fueron los asistentes el pasado jueves a una cita en sa Llonja de Palma con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y la escritora Carme Riera, con motivo del 50 aniversario de la publicación de Te deix, amor, la mar com a penyora.

Asimismo, un grupo de profesores del IES Sant Marçal (Marratxí) protestó contra las políticas lingüísticas del ejecutivo balear justo coincidiendo con la visita del conseller del ramo, quien se desplazó hasta el centro para colocar la primera piedra de la futura ampliación. El titular d’Educació ya fue testigo estos mismos días de otra acción relevante llevada a cabo por parte de los representantes de la comunidad educativa.

Y es que los sindicatos actuaron todos a una y se levantaron de la mesa negociadora para dar plantón al conseller en un importante encuentro sectorial que tenía previsto aprobar una medida de enjundia, como es la reducción del horario laboral semanal de los docentes de los centros públicos de Infantil, Primaria y Secundaria de 37,5 a 35 horas.

Mientras el descontento sube de decibelios, en el Consolat de Mar no han optado por dar la callada por respuesta, y la propia presidenta Prohens ha realizado algunos comentarios sobre el elefante en la habitación. Dice Prohens que respeta las posiciones contrarias a la suya, y enfatiza que lo firmado con Vox no modifica la ley de normalización lingüística, ni tampoco el decreto de mínimos o la autonomía de centros. «El acuerdo dice lo que dice, no lo que dicen algunos que dice, y la educación pública se tiene que defender con inversión y presupuestos», resumió la mandataria en un acto público.

Lo cierto es que el pacto PP-Vox ha puesto en alerta a un sector del mundo educativo balear por las políticas previstas en el acuerdo para aprobar los nuevos presupuestos de Baleares para 2025. La introducción del español como lengua vehicular en la educación de las Islas y la supresión del catalán como requisito en plazas de difícil cobertura, entre otras cuestiones, han reactivado las protestas de docentes y entidades educativas. Más allá de las críticas de voces de la izquierda política, la reactivación de las camisetas verdes empezando por la propia Assemblea de Docents, que ha roto ante estos acontecimientos su estado de relativo letargo, deja claro que la máxima de que tot torna cobra aquí y ahora una vigencia plena.