Cañadas (Vox), sobre el futuro de Le Senne: «Debe quedarse hasta que haya una sentencia»

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha abogado por respetar la justicia y la presunción de inocencia en torno al presidente de la cámara autonómica, Gabriel Le Senne, que será juzgado por un presunto delito de odio: «Debe quedarse hasta que haya una sentencia».

Así lo ha manifestado Cañadas este viernes en una rueda de prensa en el Parlament antes de la Junta de Portavoces. «Entendemos que hay que respetar la justicia y por supuesto la presunción de inocencia», ha dicho sobre un posible cese de Le Senne (Vox) como presidente de la cámara. Cañadas ha insistido en que Le Senne «es inocente hasta que se demuestre lo contrario» y ha asegurado que su partido va a apoyar que siga como presidente del Parlament será juzgado por romper imágenes de republicanas fusiladas en 1937 y que exhibieron las socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa, en el pleno del pasado 18 de junio.

La diputada de Vox ha opinado que el PP también debe apoyar a Le Senne porque no hay una sentencia condenatoria contra él. 2No puede hacer otra cosa, quedaría feo«, ha afirmado. Además, Cañadas ha incidido en que Le Senne debe mantenerse en el cargo por la honorabilidad de este puesto y de la institución balear. »Precisamente a él se le faltó al respeto durante 45 minutos a las órdenes y peticiones que hacía, hasta provocar un gesto desafortunado", ha dicho sobre el debate del 18 de junio sobre la derogación de la Ley de Memoria Histórica de las islas.

Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca, Lluis Apesteguia, ha puesto de ejemplo a Pere Rotger (PP), el expresidente del Parlament que renunció al cargo nada más ser imputado en el Caso Over, aunque nunca llegó a ir a juicio y fue absuelto del caso. Según el diputado ecosoberanista, Rotger demostró respeto institucional, algo que «evidentemente ahora no tenemos», ha remarcado sobre la situación actual de Le Senne.