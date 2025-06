El PP pone a Mauricio Rovira al frente de la Comisión que debatirá el futuro de Le Senne

El PP ha sustituido a la diputada 'popular' Marta Pereira por Mauricio Rovira al frente de la Comisión del Estatuto del Diputado del Parlament, de modo que será el vicepresidente de la Mesa el encargado de convocar este órgano para debatir la suspensión del presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, como diputado.

Los 'populares' han registrado un escrito en el Parlament este viernes en el que informan del cambio, de modo que Rovira pasa a ser el miembro y portavoz del PP en esta comisión. Cabe recordar que la Mesa del Parlament remitió el miércoles a la entonces presidenta de la Comisión del Estatuto de los Diputados, el escrito presentado por los grupos parlamentarios de la izquierda en el que urgían a activar el mecanismo para debatir la posible suspensión del presidente de la Cámara.

Así se acordó en la reunión después de estudiar el citado escrito, que fue presentado el martes, un día después de que se confirmara que Le Senne será juzgado por la Audiencia Provincial de Palma como supuesto autor de un delito de odio.

Así, la Mesa trasladó a Pereira su obligación de convocar una reunión de la Comisión del Estatuto del Diputado, que es el foro en el que se deberá debatir y votar si finalmente se eleva al pleno la posible suspensión del presidente de la Cámara autonómica. Ahora, con la modificación del PP, será Rovira el encargado de convocar la reunión de esta comisión que se celebra a puerta cerrada.

Al respecto el PSIB ha acusado al PP de «secuestrar» la Comisión del Estatuto del Diputado, cuya presidencia es de los 'populares', que es el órgano que debe debatir y votar la suspensión del presiente del Parlament, Gabriel Le Senne, tras conocer que será juzgado por un presunto delito de odio.

Así lo ha dicho el portavoz socialista, Iago Negueruela, en la rueda de prensa previa a la Junta de Portavoces de este viernes, en la que el PSIB exigirá que se convoque la Comisión del Estatuto del Diputado, así como un informe jurídico de las consecuencias de no convocarla. De su lado, el diputado de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en su respectiva rueda de prensa, ha señalado que siguen a la espera de la convocatoria, aunque cree que no prosperará la votación para suspender a Le Senne como diputado ya que «forma parte del acuerdo entre PP y Vox». En caso de que suceda así, ha continuado Apesteguia, los grupos de la izquierda volverán a activar el mecanismo de la remoción para echar a Le Senne.