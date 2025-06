Codony (IB3) reclama un acuerdo parlamentario que respalde la producción propia

El director general del Ens Públic de Radiotelevisió de Baleares, Josep Codony, ha pedido este viernes un acuerdo a las fuerzas presentes en el Parlament para aprobar enmiendas que aumenten el presupuesto para la producción propia, para la que este año se destinarán diez millones de euros con los que se han cerrado 24 programas.

En ese sentido, ha alegado que hay «ideas y proyectos» de «altísimo nivel» pero «no se puede ejecutar por falta de dinero», motivo por el que ha afirmado que «se van a la Península». «El motor de IB3 es la producción propia pero esta gente depende en un 90 % de IB3, por eso se pide más dinero para aumentar la producción para dar trabajo y de más calidad, con el objetivo de que el talento no se vaya», ha reivindicado. Acerca del uso del dinero del remanente de 2024 para este año, ha reconocido que esta cantidad «se acaba» por lo que ha apuntado que para el año 2026 el Govern debería aportar más dinero, algo de lo que ha aseverado que tiene el compromiso de «dar el dinero que haga falta».

Asimismo Codony ha indicado que negociará con la Direcció General de Funció Pública y hará «lo posible» para que los trabajadores de IB3 consigan unas reivindicaciones que considera «justas» y «necesarias».

De esta manera ha contestado el representante de la radiotelevisión pública balear, a las distintas preguntas que han formulado los grupos parlamentarios este viernes en la Comisió d'Hisenda i Pressuposts, sobre las movilizaciones planteadas por los trabajadores de IB3 para pedir la culminación el proceso de internalización. Codony ha reconocido la existencia de un informe de Funció Pública que «pone pegas» a permitir la integración definitiva de estos empleados del ente público, por lo que se le ha requerido más información.

Ha apuntado que ya se han establecido unos servicios mínimos de cara a los paros convocados por la plantilla para los días 10 y 13 de junio pero ya se trabaja para llegar a un acuerdo. No obstante, ha confirmado que asume los compromisos firmados por el anterior director general del ente Albert Salas respecto a la internalización total de los trabajadores.

Codony ha presentado unas cuentas públicas idénticas a las ya detalladas por Salas en el mes de noviembre, que tenían por objetivo finalizar el proceso de internalización, poner en marcha el servicio OTT -transmisión por internet sin necesidad de recurrir a los operadores tradicionales de difusión- y consolidar el nuevo modelo de radiotelevisión propia. De este modo, ha indicado que los gastos más reseñables son los 24 millones de euros que irán destinados a cubrir los gastos de personal y otros 20 millones que se gastarán para la compra de bienes y servicios.

El responsable de IB3 ha manifestado que se «esforzará» por contagiar su visión de convertir el ente en un medio público «plural, de proximidad y con profesionales que acerquen a la ciudadanía información y entretenimiento de calidad».

En el turno de réplica, el diputado del PSIB Ares Fernández ha criticado que el Govern «haya consolidado un recorte presupuestario» del ente de radiotelevisión pública, algo que, a su juicio, «contrasta con los presupuestos expansivos de la comunidad». Para Fernández, el «recorte» coincide con el acuerdo que PP y Vox cerraron para aprobar los presupuestos, hecho que ha pronosticado que «causará un retroceso en el fomento de la lengua catalana en la radiotelevisión pública». Otro punto que también ha reprochado es los «retrasos» en el proceso de integración del personal laboral de IB3.

En este sentido, Fernández ha expresado que «no es tolerable» que la dirección «incumpla lo acordado el pasado mas de diciembre, entre el anterior director general y los trabajadores». Sobre el informe de Funció Pública, Fernández ha cuestionado si los trabajadores «ya no se podrán fiar ni del pacto que firmaron con su empresa». «Dos años después de la internalización del personal de IB3, subscrita por el Govern anterior, lo único que hay son pactos incumplidos», ha subrayado.

La diputada de Vox Manuela Cañadas ha calificado la anterior etapa de IB3 como «vehículo de propaganda institucional, promoción del catalanismo político y reproducción del pensamiento único de la izquierda». Asimismo, ha tildado los paros convocados como «problemas con el personal colocado por familiares y amiguetes». Por eso, ha pedido que IB3 «no sea un brazo mediático de un proyecto ideológico», sino que se convierta en una «herramienta útil y austera». También ha censurado el tratamiento que se ha dado a Vox en IB3, algo que, a su manera de ver, sería un signo de una «mínima pluralidad política» y no entraría en los límites de la «libertad de prensa».

El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha mostrado su «extrañeza» porque el presupuesto no haya variado, puesto que es una radiotelevisión autonómica que «no es cara» e incluso estaría siete millones de euros por debajo de la media. Así, ha animado a Codony a «batallar por la excelencia» y ha plantear las mejoras presupuestarias que crea necesarias para este cometido, al tiempo que ha pedido integrar al personal de asesoramiento lingüístico y de programas. El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, ha remarcado el hecho de la invariabilidad del presupuesto, sobre todo porque ha habido un cambio de director general. Otro de los puntos que ha resaltado es el hecho de que para el presente presupuesto se haya tenido que emplear 5,5 millones de euros del remanente del ejercicio anterior.