Educació autoriza un colegio privado que sigue el sistema norteamericano

La Conselleria d’Educació ha autorizado la apertura de The Blossom International School, un nuevo colegio extranjero que sigue el sistema educativo norteamericano. Ahora tiene un centro en la urbanización Sa Planera de Marratxí, pero con esta licencia podrá ampliar su oferta. El visto bueno del Govern, sin embargo, está condicionado a que se presenten los certificados acreditados por la New England Association of Schools and Colleges, que expide acreditaciones de enseñanza.

Aun así, la autorización ya dada permite a Blossom Educational Programme SL dar clases de Infantil de segundo ciclo (de 3 a 6 años) y Primaria (de 6 a 12 años) a partir del próximo curso 2025-2026. En el sistema estadounidense estas etapas equivalen a lo que se conoce como Early Chilhood: Nursery y Pre-K, para los más pequeños, y Elementary: Kindergarten hasta grado 5 y Middle School de grado 6. El centro tiene licencia para nueve unidades y 119 plazas escolares. Como todos los colegios homologados, el currículum deberá incluir la enseñanza de las dos lenguas oficiales, Catalán y Castellano, así como la asignatura Cultura de les Illes Balears. The Blossom International School fue fundado por un pequeño grupo de profesores y familias que «buscaban crear un estilo educativo alternativo para sus hijos», según se puede leer en la página web del centro. «Empezamos de forma modesta, con un ambiente familiar y de educación en casa», señalan, y explican que el colegio surgió del proyecto The Orange Tree y ha evolucionado desde 2018. Con la autorización del Govern podrán ampliar su alumnado. El enfoque único del centro se basa en el aprendizaje basado en proyectos, algo muy extendido en el sistema público balear. A pesar de seguir el modelo estadounidense, los niños de preescolar «reciben clases exclusivamente en español para integrar el idioma en su desarrollo». En Primaria, el inglés domina la enseñanza, si bien reciben clases de castellano y catalán.