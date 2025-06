Encontrar un alquiler en Baleares por 900 euros es casi imposible: el Govern pide a Madrid ampliar el límite para la ayuda de alquiler

Encontrar una vivienda en alquiler en Baleares por 900 euros o menos es prácticamente imposible, por lo que el Govern pide a Madrid que amplíe el límite para la ayuda de alquiler. Así lo ha manifestado el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo. Cabe precisar que esta reivindicación no es nueva y ya se ha formulado, pero el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, tiene previsto volver a plantearla en la próxima comisión sectorial de vivienda que se celebre con la finalidad de que se aplique en la próxima convocatoria

Aunque la ayuda de hasta 250 para que los jóvenes de hasta 35 años puedan arrendar pisos o de hasta habitaciones la tramitan las comunidades autónomas, ésta es estatal, por lo que es el Gobierno el que fija las condiciones. «El Govern ya ha solicitado elevar el tope máximo de los alquileres para conceder las ayudas de cara al próximo plan estatal de vivienda porque nos parece de justicia que Baleares cuente con una partida más elevada para poder llegar a un mayor porcentaje de la población, teniendo en cuenta la realidad de nuestras Islas».

Es importante tener en cuenta que el precio del alquiler no es el mismo en las Islas que en otras comunidades autónomas, como Extremadura o Galicia, por citar algunos ejemplos. De hecho, el presidente del Colegio y la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) en Baleares, José Miguel Artieda, advierte que las rentas subirán un 10 % este año, por lo que «será muy difícil encontrar un piso por menps de 1.500 euros».

¿Cuándo se pueden pedir las ayudas?

A partir del próximo lunes, 16 junio, los jóvenes de Baleares podrán solicitar una ayuda para el alquiler; se trata de la segunda convocatoria de las ayudas del Bono Alquiler Joven, para los años 2024 y 2025. Los interesados podrán presenar las solicitudes hasta el 16 de julio. Estas ayudas se destinan a cubrir parte de los gastos de las 24 mensualidades de alquiler de 2024 y 2025 (periodo subvencionable del día 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025), siempre que se presenten los recibos de cada cuatrimestre.

En cuanto a los requisitos, además del tope máximo de alquileres de hasta 900 euros para los pisos y hasta 450 euros para las habitaciones, los beneficiarios deben tener nacionalidad española o residencia regular en España. Tampoco pueden tener más 35 años de edad, ser titulares de un contrato de alquiler de vivienda; sus ingresos anuales o de su unidad de convivencia no podrán ser superiores a tres veces el IPREM (25.200 euros); no podrán tener en propiedad ninguna vivienda y deberán estar al corriente de pago de las rentas del contrato de alquiler. Es importante tener en cuenta que las ayudas del Bono Alquiler Joven no son compatibles con las ayudas ordinarias al alquiler.

De la primera convocatoria del Bono Alquiler Joven se beneficiaron cerca de 1.379 jóvenes en Balearss, con un importe global de 6,6 millones de euros, correspondiente a las mensualidades de 2022 y 2023. El Govern realizó el último pago el pasado mes de noviembre, sumando un total de diez resoluciones de pago.