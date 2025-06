Breves microensayos para reflexionar y un puñado de artículos para ‘recordarnos’

Conversación en Can Alcover. De izquierda a derecha, Miquel Àngel Vidal y Tomeu Martí posan con sus respectivos libros en el jardín de Can Alcover, donde este jueves los presentaron | Foto: T.Ayuga

«Son temas atractivos que todos en algún momento hemos pensado aunque no los hayamos reflejado en el papel. Al leerlos, se abre una puerta», cuenta el escritor Miquel Àngel Vidal sobre los 70 «microensayos» que ha recopilado en Connexions propícies. Reflexiones sobre el tiempo, la lectura, el misticismo, el suicidio, los sumerios o las manías de cada uno completan este libelo que empezó durante sus trayectos en el metro de camino al trabajo destila pasión por la filosofía, la cultura y las ciencias. «Todo lo que me genera curiosidad», dice Vidal, que este jueves lo presentó en Can Alcover junto a Tomeu Martí, que también expuso Virals i vitals, que recoge sus artículos publicados entre enero de 2020 y noviembre de 2023, principalmente en dBalears.