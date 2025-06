El Govern solo ha ejecutado 59 millones de los 480 que ha cobrado de la ecotasa desde 2017

Siete años después de la creación del impuesto de turismo sostenible, la ecotasa, el Govern solo ha ejecutado en su totalidad proyectos por valor de 59 millones de euros, de los 480 millones que ha ganado con este impuesto desde que entró en vigor en el año 2017. Parte de los proyectos están en marcha, pero el proceso es lento y los proyectos no avanzan. Desde 2017, el Govern ha ingresado 698 millones por esta vía pero los 218 recaudados durante los años 2020, 2021 y 2022 se destinaron a cubrir necesidades de la pandemia. Esos tres años suman ingresos por valor de 218 millones.

La Sindicatura de Comptes ha sacado los colores al Govern en un demoledor informe en el que denuncia el caos y descontrol en la gestión de este impuesto, una circunstancia que está detrás de ese bajísimo nivel de ejecución de los proyectos. Las dificultades que ha tenido la Sindicatura para elaborar este informe hacen que el órgano de fiscalización ni siquiera emita un informe de auditoría. Es decir, no se atreve a avalar los datos de la ecotasa y no puede dar garantías de que durante todo el procedimiento o todos los trámites se cumpla la ley «debido al efecto muy significativo de dos limitaciones al alcance del trabajo de auditoría realizado».

La Sindicatura remitió este jueves el informe al Parlament para que lo analicen los partidos. En esencia, el informe dice que hay una falta de gestión, pero también critica que buen parte de los proyectos que se aprueban en la Comisión acaban siendo papel mojado porque las propuestas no están trabajadas. Por ejemplo, se plantea la realización de un centro deportivo y se le asigna un presupuesto, pero la realidad es que en ocasiones ni siquiera hay terrenos para hacer el equipamiento, no digamos ya el proyecto técnico, por lo que lleva años aparcado.

El informe ha detectado «deficiencias graves en los procedimientos de control interno» establecidos por la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB) durante la gestión del Fondo y una de las conclusiones del informe es que el Govern debería tomar el control y gestionar directamente la ecotasa y, de no hacerlo, pide que se dote a la entidad de medios técnicos y humanos para que pueda hacer su labor en condiciones. También pide que cada se elaboren los informes de auditoría de la ejecución del impuesto que marca la propia ley de la ecotasa.

La Sindicatura consigna problemas en prácticamente todos los expedientes que ha examinado. Algunas de las actuaciones financiadas no cumplen lo que marca el impuesto y hay ciertas actuaciones y compras que no tienen en cuenta que, una vez realizado el proyecto, supondrá un gasto a lo largo de los años. Muchas expedientes no tienen los justificantes ni de las obras realizadas ni de los pagos ejecutados por la Administración.

El apunte Una reciente orden de Costa intenta acabar con el embudo El Govern acaba de publicar una orden del vicepresident para eliminar controles de fiscalización del gasto para agilizar los proyectos de la ecotasa. Antoni Costa aseguró que hay un embudo que tiene atascados 370 millones de euros en inversión que no salen adelante por la enorme complejidad del procedimiento. «No tiene ningún sentido que el mismo gasto se fiscalice tres veces», asegura Costa. El Govern ha aprobado ahora un nuevo sistema que simplifica la tramitación y que busca que los proyectos se tramiten con mucha más rapidez, aunque algunas reproches de la Sindicatura tienen que ver con el modo en que se presentan los proyectos, sin respaldo técnico.