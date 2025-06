Prohens calienta la Conferencia de Presidentes y acusa a Sánchez de «no tener palabra»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se preguntó este jueves qué ha hecho en favor de la vivienda en Baleares el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lamentó que cada dos meses anuncie el reparto de miles de millones para hacer frente a este problema.

La presidenta respondió de esta manera al PSIB-PSOE, que le exigió a la presidenta que se sume al pacto por la vivienda que propone Pedro Sánchez, con mayor financiación y la construcción de vivienda pública, en la Conferencia de Presidentes de este viernes, y que declare las islas como zona tensada para limitar el alquiler. El pacto de Estado incluye el incremento de la financiación pública para las políticas de vivienda hasta 7.000 millones de euros, financiado en un 60 % por el Estado y en un 40 % por las comunidades autónomas, la construcción de más vivienda pública y el blindaje de las VPO para que no acaben pasando a manos privadas.

Horas antes de la celebración de la Conferencia de Presidentes en Barcelona, Prohens criticó que «tener palabra no va con el presidente Sánchez». La presidenta espera que esta nueva reunión del presidente con las comunidades autónomas no sea una «nueva pérdida de tiempo». «Espero esta vez que sea más serio y que esta reunión no sea una cortina de humo» para tapar los presuntos casos de corrupción que afectan al Gobierno de España, pidió.

Prohens fue preguntada también por la declaración de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, referida a que si no se habla en castellano en la Conferencia de Presidentes, se marchará. «Le hablaré en catalán, en castellano o en chino, si supiera chino; pero que escuche y nos deje de engañar», pidió Prohens. La presidenta respondió que le duele «profundamente» que la pluralidad lingüística de España sea «utilizada una vez más» por el Gobierno para «enfrentar» a las comunidades autónomas y señaló como problemas del archipiélago «la falta de financiación, la insularidad, la crisis migratoria o los convenios ferroviarios y de carreteras que le robaron a esta comunidad autónoma en la pasada legislatura».

