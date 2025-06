El Govern construirá 900 viviendas para el Ibavi y prepara una Oficina Antiokupación

El Ibavi tendrá este año el mayor presupuesto de la historia, con un incremento de más del 30 % en dos años de legislatura y con la planificación de más de 900 nuevas viviendas, según ha detallado este jueves el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, en la comparecencia sobre los Presupuestos de su departamento para el año que viene. Las cuentas incluyen fondos para los primeros contratos del proyecto de la futura línea de tren de Palma a Llucmajor, un millón de euros para las asistencias técnicas. La Conselleria d'Habitatge tendrá un 8 % más que el año pasado, con 284,2 millones de euros.

El conseller ha dejado claro que el Govern no aplicará la limitación de precios al alquiler porque no solo no funciona, sino que está provocando que muchas viviendas se retiren del mercado. Ha asegurado que políticas de la izquierda, como esta, no han funcionado y ha pedido a la oposición que haga autocrítica por el fracaso de sus políticas de vivienda en estos años. El conseller ha reconocido que el desafío en materia de vivienda es complicado, pero ha insistido en que el Govern hará todo lo posible por buscar soluciones.

"Estos presupuestos reflejan la apuesta del Govern por la vivienda pública, con más presupuesto que nunca al IBAVI, como uno de los ejes del plan de choque en materia de vivienda junto con otras medidas y programas, y también el compromiso con la mejora del transporte público y las inversiones y actuaciones en este ámbito", ha manifestado Mateo, en referencia también al aumento de la oferta y la flota de la red de bus TIB con la modificación de las concesiones y otras mejoras de infraestructuras y del sistema de seguridad de la red ferroviaria, así como la llegada del metro al Parc Bit.

El conseller se ha referido a la nueva ley que permitirá la construcción de 20.000 viviendas en Palma, de las que 5.000 serán de alquiler a precio asequible. También ha anunciado que se mantienen 14 millones de euros para el programa Lloguer Segur, un programa que. hasta la fecha, ha sumado 20 viviendas. El conseller ha anunciado que se avanza en la implantación del Observatorio de la Vivienda para que el año que viene pueda realizar sus primeras publicaciones.

También se incluye en el presupuesto la creación de la Oficina de Lucha contra la Okupación, para prestar asesoramiento a personas afectadas por casos de okupación ilegal de viviendas, con una partida inicial de 200.000 euros, y también el incremento de la partida de fondos autonómicos destinada a las ayudas al alquiler, hasta 2,5 millones de recursos propios (300.000 euros más) para una línea de ayudas de hasta 9,5 millones, incluyendo los fondos estatales.

Mateo ha detallado que en materia de movilidad, hay un presupuesto de 134 millones y destaca el aumento de la oferta de servicio de la red de autobús interurbano TIB de Mallorca, con un aumento de frecuencias, más autobuses y ampliación de horarios, así como la inclusión de los fondos para adjudicar este año los primeros contratos del tren a Llucmajor, por las asistencias técnicas para la redacción de proyectos técnicos de la futura línea ferroviaria.

Los presupuestos prevén destinar un millón de euros al tren de Llucmajor, para contratar las asistencias técnicas para la redacción de los proyectos técnicos de la línea de Palma a Llucmajor y el aeropuerto. El conseller Mateo ha destacado el objetivo de obtener financiación estatal, una reivindicación que ha trasladado al Gobierno y que ha permitido mantener un primer encuentro de la comisión técnica para tratar las inversiones ferroviarias con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Durante la comparecencia, el conseller ha recordado que próximamente entrará en funcionamiento la línea de metro de la UIB hasta el Parc Bit, de la que ya se han finalizado las obras.

La diputada socialista Mercedes Garrido ha acusado al Gover de «matar» la VPO y de «especular» con el suelo y generar un aumento inflacionista como nunca visto hasta ahora. La diputada se refería a la apuesta del Govern por la construcción de Viviendas de Precio Limitado en lugar de VPO. "En unos años habrá viviendas mas pequeñas, con hacinamiento, sin agua, sin alcantarillado y sin electricidad", ha dicho Garrido.

Por parte de Més, el diputado Ferran Rosa, ha destacado que, a pesar de que el Govern lleva seis meses ejecutado el presupuesto, no ha hecho ningún modificación ni adaptación. «Han presentado el mismo presupuesto, incluso con los errores», ha dicho. Rosa ha lamentado que el Govern centre su política de vivienda en la construcción de pisos a largo plazo y facilitando la construcción en unos años, pero ha lamentado que el Govern no actúe para ayudar a los ciudadanos que tienen problemas en estos momentos.