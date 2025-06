Esquerra Unida prepara una nueva dirección y apuesta por un «frente amplio»

Esquerra Unida de Balears –que se presentó a las elecciones autonómicas de 2023 en la candidatura de Unidas Podemos y en que las generales de julio lo hizo en la plataforma de Sumar– está inmersa en un proceso de renovación y el elaboración de propuestas políticas que culminará el próximo 14 de junio.

Ese día se celebrará una asamblea interinsular que elegirá un consejo político del que, previsiblemente, saldrá como nuevo coordinador José María García, de Esquerra de Menorca, la marca de EU en esa Isla.

EU tiene ahora una dirección provisional desde la renuncia del anterior coordinador, Juanjo Martínez, que dejó el cargo en febrero de este año después de que una cuenta en una red social, ‘Abusos baleares’, recogiera denuncias –a las que una investigación interna dio crédito– sobre acoso a mujeres. Martínez formaba parte del consejo de administración de la EMT de Palma a propuesta de Unidas Podemos.

EU ha dado por cerrado este caso y la asamblea se centrará en cuestiones políticas. Así, se incidirá en la necesidad de reforzar la izquierda ante las elecciones y se apostará por un frente amplio que es como, incluso antes de los acuerdos con Podemos y Sumar, se denomina en EU –y en Izquierda Unida– a los procesos de confluencia de las izquierdas.

José María García fue número dos de la candidatura de Unidas Podemos (UP) por Menorca. Sólo obtuvo representación en esa Isla, pero no en Mallorca ni en Eivissa. UP sólo tiene un escaño en Balears, el que ahora ocupa Cristina Gómez, de Podemos.

El acuerdo de coalición preveía que pasados dos años, que ahora se cumplen, es escaños sería para García. Se incorporará al Parlament en el próximo periodo de sesiones. También es candidato al consejo interinsular y tiene el apoyo para ser coordinador general aunque esta decisión todavía está por concretarse, según se ha informado a este diario.