Mallorca, destino de lujo: una semana en Playa de Muro cuesta más que en Maldivas o Tailandia

Mallorca se ha posicionado como un destino de lujo que ya no está al alcance de todos los bolsillos. Una prueba de ello es que pasar una semana en agosto con todo incluido en Playa de Muro cuesta más que en Maldivas, Punta Cana, Mauricio o Tailandia. Otros destinos más económicos de la Isla, como Playa de Palma, tienen un precio similar a una semana en Punta Cana.

El presidente de la asociación de agencias de viajes Aviba, Pedro Fiol, ha calculado algunos precios que confirman lo indicado anteriormente. Por ejemplo, disfrutar la semana del 12 al 19 de agosto en un hotel de cinco estrellas con todo incluido en Playa de Muro, los vuelos desde Madrid a Palma y el traslado desde el aeropuerto de Son Sant Joan al hotel tiene un coste de 3.780; si se elige Playa de Palma son necesarios 2.070 euros por persona. Sin embargo, los mismos días un vuelo de Madrid a Punta Cana, con traslados y un hotel con condiciones similares a los de Mallorca tiene un precio de 2.100 euros por persona. Aún más barato es ir a Cabo Verde, con las mismas condiciones que las señaladas anteriormente sale por 1.560 euros.

Otros destinos aún más exóticos también tienen unos precios similares a Mallorca, o incluso son más económicos. Fiol señala que ocho días en Tailanda (cuatro días en Bangkok y cuatro en Krabi) vale 2.400 euros. Por tanto, se trata de 1.380 euros menos que en Playas de Muro y de 330 euros más que en Playa de Palma. Otros ejemplos llamativos son Mauricio, donde ocho noches en las condiciones citadas anteriormente cuesta 2.772; o Maldivas, donde se pueden pasar 7 noches por 2.586 euros.

¿Por qué es tan caro veranear en Mallorca?

El presidente de Aviba explica que esta diferencia de precios está motivada por varias razones. Una de ellas es que los destinos que cuentan con vuelos charters son más económicos que aquellos en los que hay líneas regulares. «Los destinos operados con vuelos charters modifican la conducta de los turistas nacionales a la hora de escoger sus vacaciones de verano», resalta. De este modo, subraya que el número de viajeros españoles se ha reducido más de un 20 % por los elevados precios.

Fiol añade que no sólo está descendiendo el número de nacionales que pasan sus vacaciones de verano en Mallorca, sino que también están viniendo menos británicos que optan por destinos más económicos de la cuenca del Mediterráneo, como Marruecos o Egipto.

Pese a los precios, los hoteles de Mallorca se siguen llenando

El representante de las agencias de viajes precisa que pese a los precios, los hoteles de Mallorca se siguen llenando. «Los establecimientos hoteleros de la Isla tienen mucha calidad y el destino es muy atractivo y está muy bien conectado», manifiesta. De este modo, la caída de turistas españoles e ingleses se ha suplido con alemanes, principalmente, pero también italianos, belgas, escandinavos y suizos. En el caso del incremento de turistas alemanes, Fiol argumenta que al tener mayor volumen de oferta también tienen acceso a paquetes más económicos.

La apuesta por la calidad no elimina el turismo de excesos

Pese a la apuesta por la calidad que han hecho los empresarios, acabar con el turismo de excesos sigue siendo una asignatura pendiente en zonas como Playa de Palma o Magaluf. El presidente de la Asociación de Hoteleros de Playa de Palma, Pedro Marín, destaca que realizaron una gran inversión, aprovechando el drecreto turístico aprobado en 2012, que permitía ampliar plazas si se incrementaba la categoría. En este punto, resalta que actualmente el 70 % de la planta hotelera es de 4 estrellas o 4 estrellas superior y subraya que se ha pasado de no tener hoteles de 5 estrellas a contar con 9. Sin embargo, asegura que no es suficiente con el aumento de categoría de los hoteles. Sin embargo, sigue habiendo imágenes dantestas, que vecinos, empresarios y políticos quieren erradicar a toda costa. «Los turistas pagan lo que sea, pero vienen a lo que vienen», lamenta.

No obstante, Marín no pierde la esperanza en poder erradicar el turismo de excesos de la zona y pone en valor «la implicación del equipo de Jaime Martínez», con el que se reunen de forma periódica. «Por primera vez en muchos años tenemos un alcalde que nos considera parte de la ciudad y no un polígono», destaca. Para concluir, el representante de los hoteleros incide en el esfuerzo que realizan los empresarios de la zona desde hace años para que Playa de Palma sea un destino de calidad, similar a Miami. «El resto de la Playa de Palma está muy bien, sólo es un kilómetro en el que tenemos problemas y confiamos en que con más seguridad se puedan solventar», sentencia.